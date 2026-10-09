रांची के सिनेमा हॉल में दृश्यम-3 देखने पहुंचे भारतीय क्रिकेटर, आज है IND-WI दूसरा टी20

भारतीय क्रिकेट टीम आज रांची में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में अपनी बढ़त को बढ़ाना चाहेगी. श्रेयस अय्यर एंड टीम ने पहले मैच में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. उस मुकाबले में खिलाड़ी थके हुए थे, क्योंकि 1 दिन पहले ही प्लेयर्स जापान से लौटे थे. दूसरे टी20 से पहले खिलड़ियों को पर्याप्त रेस्ट मिल चुका है. गुरुवार देर रात भारतीय प्लेयर्स रांची के एक सिनेमा हॉल में दृश्यम-3 फिल्म देखने पहुंचे, जो हाल ही में रिलीज हुई है.

भारतीय खिलड़ियों का रांची के सिनेमा हॉल में जाते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कप्तान श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह, नमन धीर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई नजर आ रहे हैं. दावे के अनुसार खिलाड़ियों ने दृश्यम-3 फिल्म देखी, जो 2 अक्टूबर को रिलीज हुई है.

हॉल में पहुंचे भारतीय खिलाड़ियों को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान और खुश हो गए, लोगों ने इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. एक फैन ने ईशान किशन से हाथ मिलाना चाहा, ईशान की नजर पड़ी तो वह रुके और फैन से हाथ मिलाया.

Last Night The Indian Players Went To Watch A Movie in A Theatre in Ranchi. 🔥 https://t.co/gFgMRAtZdT — Suraj Kumar (@mrsurajsurya) October 8, 2026

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 आज रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, टॉस 6:30 बजे होगा. टीम इंडिया 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से आगे है. आज वेस्टइंडीज सीरीज को बराबर करना चाहेगी, भारत अपनी बढ़त को 1-0 से 2-0 करना चाहेगी.

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव, नमन धीर, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.

यह भी पढ़ें- वैभव और नीतीश खेलेंगे दूसरा टी20? आकाश चोपड़ा ने बताई संभावित प्लेइंग XI