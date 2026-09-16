ऐतिहासिक मैच से पहले जापानी राजदूत ने भारतीय टीम से की मुलाकात, गिफ्ट में दी दारुमा डॉल

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय दिल्ली में है, जहां अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. अरुण जेटली स्टेडियम में चल रही सीरीज के शुरूआती 2 मैच भारत जीत चुका है, अब गुरुवार को अंतिम टी20 खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर एंड टीम एशियन गेम्स से पहले जापान के साथ टी20 मैच खेलेगी. इस ऐतिहासिक मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने दिल्ली में जापानी राजदूत से मुलाकात की.

क्रिकेट के जरिए भारत और जापान अपनी दोस्ती और रिश्ते मजबूत करना चाहता है. पहली बार होगा जब भारत और जापान की पुरुष टीम आमने-सामने होगी. ये मैच 22 सितंबर को होगा, उससे पहले आज बुधवार को टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दिल्ली में जापानी राजदूत ओनो केइची से मुलाकात की. बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास भी इस दौरान टीम के साथ रहे.

गिफ्ट में दी 'दारुमा डॉल'

जापानी राजदूत ओनो केइची ने भारतीय टीम को दारुमा भेंट दी. बता दें कि दारुमा जापान की एक पारंपरिक डॉल है, जिसे भाग्यशाली माना जाता है. ये धैर्य और सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती है.

Building friendships and strengthening bonds over cricket🇮🇳🤝🇯🇵



BCCI President Mr Mithun Manhas and Team India members met with His Excellency ONO Keiichi, Ambassador of Japan to India in Delhi, ahead of the historic Japan-India bilateral T20I. Mr Ambassador presented The… pic.twitter.com/LKX8bcpARw — BCCI (@BCCI) September 16, 2026

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जापान क्रिकेट एसोसिएशन चाहता था कि उनके देश में किसी पूर्ण सदस्य देश की टीम को लाया जाए. भारत एशियन गेम्स के लिए जापान में होगी, जहां उन्हें डायरेक्ट क्वार्टर-फाइनल में जगह मिली है. इससे पहले भारत और जापान के बीच एक टी20 होगा, जो दोनों देशों की दोस्ती के 75 साल पूरे होने के समारोह का एक हिस्सा है.

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