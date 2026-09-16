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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऐतिहासिक मैच से पहले जापानी राजदूत ने भारतीय टीम से की मुलाकात, गिफ्ट में दी दारुमा डॉल

ऐतिहासिक मैच से पहले जापानी राजदूत ने भारतीय टीम से की मुलाकात, गिफ्ट में दी दारुमा डॉल

एशियन गेम्स से पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जापान के साथ एक टी20 मैच खेलेगी. श्रेयस अय्यर एंड टीम भी दिल्ली में है, जहां उन्होंने जापानी राजदूत से मुलाकात की. इस दौरान BCCI अध्यक्ष भी मौजूद रहे.

Written By : शिवम |  Updated at : 16 Sep 2026 06:11 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम इस समय दिल्ली में है, जहां अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. अरुण जेटली स्टेडियम में चल रही सीरीज के शुरूआती 2 मैच भारत जीत चुका है, अब गुरुवार को अंतिम टी20 खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर एंड टीम एशियन गेम्स से पहले जापान के साथ टी20 मैच खेलेगी. इस ऐतिहासिक मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने दिल्ली में जापानी राजदूत से मुलाकात की.

क्रिकेट के जरिए भारत और जापान अपनी दोस्ती और रिश्ते मजबूत करना चाहता है. पहली बार होगा जब भारत और जापान की पुरुष टीम आमने-सामने होगी. ये मैच 22 सितंबर को होगा, उससे पहले आज बुधवार को टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दिल्ली में जापानी राजदूत ओनो केइची से मुलाकात की. बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास भी इस दौरान टीम के साथ रहे.

गिफ्ट में दी 'दारुमा डॉल'

जापानी राजदूत ओनो केइची ने भारतीय टीम को दारुमा भेंट दी. बता दें कि दारुमा जापान की एक पारंपरिक डॉल है, जिसे भाग्यशाली माना जाता है. ये धैर्य और सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती है. 

यह भी पढ़ें- दिल्ली में तीसरा T20 खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया

जापान क्रिकेट एसोसिएशन चाहता था कि उनके देश में किसी पूर्ण सदस्य देश की टीम को लाया जाए. भारत एशियन गेम्स के लिए जापान में होगी, जहां उन्हें डायरेक्ट क्वार्टर-फाइनल में जगह मिली है. इससे पहले भारत और जापान के बीच एक टी20 होगा, जो दोनों देशों की दोस्ती के 75 साल पूरे होने के समारोह का एक हिस्सा है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 16 Sep 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
India Vs Japan INDIAN CRICKET TEAM
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