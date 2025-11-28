हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब तक हो पाएगी Shubman Gill और श्रेयस अय्यर की वापसी? गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने दिया अपडेट

Shubman Gill Injury Update: भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की चोट और वापसी पर अपडेट दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Nov 2025 09:44 PM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू होने वाली है. पहला मैच रांची में खेला जाएगा, लेकिन टीम इंडिया को कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर की कमी खल रही होगी. ये दोनों ही चोटिल होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के लिए स्क्वाड में नहीं चुने गए थे. अब भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने दोनों की चोट पर अपडेट दिया है.

श्रेयस और गिल पर अपडेट

पहले वनडे मैच से पूर्व मोर्ने मोर्केल ने कहा, "मेरी 2 दिन पहले शुभमन गिल से बात हुई थी, वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं, यह सुनने के लिए अच्छी खबर है."

मोर्केल ने श्रेयस अय्यर की चोट पर अपडेट देकर करहा, "श्रेयस अय्यर ने रिहैब शुरू कर दिया है. हमें इंतजार है कि दोनों जल्द स्क्वाड में वापसी करेंगे. अच्छी बात है कि दोनों स्वस्थ हैं और टीम में वापसी की तैयारी में जुटे हैं."

एक तरफ शुभमन गिल के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलने की उम्मीद बनी हुई है, जो 9 दिसंबर से शुरू होनी है. दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ने चाहे रिहैब शुरू कर दिया हो, लेकिन उनकी वापसी अभी दूर नजर आ रही है.

गिल और अय्यर को कैसे चोट आई

शुभमन गिल को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में गर्दन में चोट आई थी. कोलकाता में खेले गए उस टेस्ट मैच की पहली पारी में साइमन हार्मर के खिलाफ स्वीप शॉट खेलते समय गिल को गर्दन में खिंचाव आ गया था. इसी कारण वो दूसरे टेस्ट और अब वनडे सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे.

दूसरी ओर अय्यर की चोट अधिक गंभीर रही, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में कैच पकड़ते समय पेट के ऊपरी हिस्से पर चोट आई थी. दरअसल कैच पकड़ते समय वो पेट के बल जमीन पर गिर गए थे. इस कारण उन्हें आंतरिक रक्तस्त्राव होने लगा था, इसके लिए उन्हें सिडनी में सर्जरी भी करवानी पड़ी.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Nov 2025 09:44 PM (IST)
Morne Morkel Shubman Gill Injury SHREYAS IYER SHUBMAN GILL
