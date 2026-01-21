हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी बात से लिया यू-टर्न, एक महीने में ही बदला कौन सा बयान

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी बात से लिया यू-टर्न, एक महीने में ही बदला कौन सा बयान

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान 21 दिसंबर, 2025 को हुआ था. तब कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बल्लेबाजी क्रम को लेकर एक बयान दिया था. अब ठीक एक महीने बाद वो इस बयान से पलट गए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 21 Jan 2026 09:11 AM (IST)
Preferred Sources

Suryakumar Yadav Took U turn On His Statement: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट को लेकर टीम इंडिया से उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं. डेढ़ साल पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन बनी थीं. जबकि इस बार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया इस खिताब को बचाने उतरेगी. ऐसे में टीम और खास तौर पर कप्तान सूर्यकुमार पर काफी जिम्मेदारी रहेंगी. अब उम्मीद तो यही है कि टूर्नामेंट के इतने करीब आकर टीम इंडिया अपनी रणनीतियों को लेकर स्पष्ट होगी. हालांकि ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी क्रम को लेकर अभी-भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है. इसी वजह से एक महीने के अंदर ही भारतीय कप्तान अपने बयान से पलट गए हैं.

बल्लेबाजी क्रम पर क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार यादव?

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मंगलवार यानी 20 जनवरी, 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, जहां उन्होंने बुधवार यानी 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही 5 मैचों की टी20 सीरीज से जुड़े सवालों के जवाब दिए. इस दौरान जब उनसे प्लेइंग इलेवन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि चोटिल तिलक वर्मा की जगह ईशान किशन को मौका दिया जाएगा और वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे.

हालांकि जब सूर्याकुमार से उनकी बल्लेबाजी क्रम के बारे में पूछा गया, तब भारतीय कप्तान ने 3 नंबर की जगह 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने का ऐलान किया और इसकी वजह बताते हुए कहा, ‘मेरे आंकड़े 3 नंबर और 4 नंबर, दोनों पर अच्छे हैं. शायद चौथे नंबर पर थोड़े बेहतर हैं. हम इसको लेकर फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं और अगर दाएं हाथ का बल्लेबाज आउट होता है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो बाएं हाथ का (फिट होने पर तिलक वर्मा).’

सूर्यकुमार ने अपनी बात से एक महीने में ही लिया यू-टर्न

सूर्याकुमार यादव ने ठीक एक महीने पहले लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन को लेकर बयान दिया था. जिसमें उन्होंने इसको ओवररेटेड बताया था और वो इसके खिलाफ नजर आ रहे थे. वहीं, हेड कोच गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया से जुड़े हैं, वो लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन की नीति पर चलते रहे हैं. लेकिन 21 दिसंबर, 2025 को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के ऐलान के दौरान हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव उस नीति से पलटते दिखे थे.

तब भारतीय कप्तान ने तिलक को नंबर-3 बल्लेबाज बताते हुए कहा था, ‘हम ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं, जहां गौती भाई (कोच गंभीर) और मैं महसूस कर रहे हैं कि लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन थोड़ा ओवररेटेड है. अब हमने तय कर लिया है कि तिलक नंबर-3 पर खेलेगा और मैं नंबर-4 पर.’

Published at : 21 Jan 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
GAUTAM GAMBHIR TILAK VERMA SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ ISHAN KISHAN CRICKET ICC T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लापरवाही की हद पार: नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई, वहां बाल-बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं हुई नाले की मरम्मत
नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई, वहां बाल-बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं हुई नाले की मरम्मत
विश्व
भारत पर नहीं लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा खुलासा, बताया निशाने पर कौन
भारत पर नहीं लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा खुलासा, बताया निशाने पर कौन
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
Advertisement

वीडियोज

BJP President बनते ही एक्शन में आए Nitin Nabin, आगामी चुनाव पर ले लिया बड़ा फैसला
Engineer Death : SIT की रडार पर 4 बड़े अधिकारी, लापरवाही के चलते मौत को लेकर होगी जांच
Sansani:Crime News : पटना में एक और छात्रा की 'डेथ मिस्ट्री' ! | Crime News
दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
'शंकराचार्य' के स्नान पर राजनीति के पीछे का असली खेल क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लापरवाही की हद पार: नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई, वहां बाल-बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं हुई नाले की मरम्मत
नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई, वहां बाल-बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं हुई नाले की मरम्मत
विश्व
भारत पर नहीं लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा खुलासा, बताया निशाने पर कौन
भारत पर नहीं लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा खुलासा, बताया निशाने पर कौन
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
बॉलीवुड
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
ट्रैवल
दिल्ली में बेहद मशहूर हैं ये फुटवियर मार्केट्स, यहां आपको मिलेगा परफेक्ट स्टाइल
दिल्ली में बेहद मशहूर हैं ये फुटवियर मार्केट्स, यहां आपको मिलेगा परफेक्ट स्टाइल
शिक्षा
Republic Day 2026: दोस्तों को भेजें दिल छू लेने वाली बेस्ट शायरी और क्रिएटिव SMS, 26 जनवरी पर उबाल मारेगी देशभक्ति
दोस्तों को भेजें दिल छू लेने वाली बेस्ट शायरी और क्रिएटिव SMS, 26 जनवरी पर उबाल मारेगी देशभक्ति
ट्रेंडिंग
चैट जीपीटी से रोमांटिक भाषण लिखवाना पड़ा भारी, इस एक गलती की वजह से टूट गई शादी, जानिए अनोखा मामला
चैट जीपीटी से रोमांटिक भाषण लिखवाना पड़ा भारी, इस एक गलती की वजह से टूट गई शादी, जानिए अनोखा मामला
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget