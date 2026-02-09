2026 टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की बंपर जीत, कनाडा के लिए अंत तक लड़ता रहा ये भारतीय

2026 टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की बंपर जीत, कनाडा के लिए अंत तक लड़ता रहा ये भारतीय
South Africa vs Canada Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका ने बड़ी जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत की है. उसने कनाडा पर 57 रनों से जीत दर्ज की है. अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. पहले बल्लेबाजी करने आई दक्षिण अफ्रीका ने 213 रनों का स्कोर खड़ा किया, इसके जवाब में कनाडाई टीम 156 रन ही बना सकी. नवनीत ढालीवाल अंत तक लड़ते रहे और 64 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली.
पहले बल्लेबाजी करने आई दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान एडन मार्करम ने 32 गेंद में 59 रनों की तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली. रायन रिकल्टन ने भी 33 रनों का योगदान दिया. टीम के दिग्गज बल्लेबाज डेविड मिलर बढ़िया फॉर्म में दिखे, जिन्होंने 3 छक्कों से सुसज्जित पारी में 39 रन बनाए. ट्रिस्टन स्टब्स ने 19 गेंद में 34 रनों की पारी खेली. कनाडा के लिए अंश पटेल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए.
अंत तक लड़ता रहा ये भारतीय
कनाडा की क्रिकेट टीम में कई भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं. कप्तान दिलप्रीत बाजवा अपनी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए. वहीं युवराज सामरा 12 रन बनाकर चलते बने. निकोलस किर्टन से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए.
भारत में जन्मे नवनीत ढालीवाल अंत तक लड़ते रहे, जिन्होंने 49 गेंद में 64 रनों की पारी खेली. उन्होंने इस पारी में 7 चौके और एक छक्का लगाया. हर्ष ठाकेर ने 33 रनों का योगदान देकर अपनी टीम को कम स्कोर पर ऑलआउट होने से बचाया. दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लुंगी एनगिडी ने लिए, जिन्होंने 4 विकेट लिए. मार्को यानसेन ने 2 और कगिसो रबाड़ा ने भी एक विकेट लिया.
इस बड़ी जीत के दम पर दक्षिण अफ्रीका ग्रुप D की पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंच गई है. इसी ग्रुप में न्यूजीलैंड के रूप में एक और मजबूत टीम मौजूद है.
