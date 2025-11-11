भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से शुरू हो रही है. पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, वहीं दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाना है. दक्षिण अफ्रीकी टीम ने साल 2000 के बाद भारत में आकर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है. अफ्रीकी टीम ने पिछले करीब 15 सालों में भारतीय सरजमीं पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है. इससे पहले कोलकाता में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच शुरू हो, उससे पहले जान लेते हैं कि अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचों में कितने भारतीयों ने 1000 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय

-भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैचों में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 45 पारियों में 1741 रन बनाए, जिनमें उनके बल्ले से 7 शतक और पांच हाफ-सेंचुरी भी निकलीं.

-विराट कोहली ने भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में हजार से अधिक रन बनाए हैं. उन्होंने 28 पारियों में तीन शतक और पांच फिफ्टी समेत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1408 रन बनाए.

-भारतीयों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर वीरेंदर सहवाग हैं. सहवाग ने 26 पारियों में 1306 रन बनाए, जिनमें 5 शतक और 2 फिफ्टी शामिल हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचों में एक हजार से ज्यादा रन बनाने वाले अभी तक आखिरी भारतीय राहुल द्रविड़ हैं. अफ्रीका के खिलाफ द्रविड़ ने 1252 रन बनाए.

वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचों में 900 से अधिक रन बनाए हैं. रोहित शर्मा भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची के टॉप-10 में शामिल हैं. रोहित ने अफ्रीका के खिलाफ 20 पारियों में 738 रन बनाए थे.

