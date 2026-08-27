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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकोलंबो में हारे या फिर मैच हुआ ड्रॉ? तब WTC फाइनल का क्या होगा

कोलंबो में हारे या फिर मैच हुआ ड्रॉ? तब WTC फाइनल का क्या होगा

भारत और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट रोमांचक मोड पर है. अगर यह मुकबला श्रीलंका ड्रॉ करवाने में कामयाब रहा, तो जान लीजिए टीम इंडिया के फाइनल के समीकरण पर क्या असर पड़ेगा?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Aug 2026 12:48 PM (IST)
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भारतीय टीम कोलंबो में मुश्किल में फंसती दिख रही है. श्रीलंका को फॉलो-ऑन खिलाने के फैसले पर सोनल दिनुषा ने लगभग पानी फेर दिया है. उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज में लगातार चौथी पारी में फिफ्टी लगा दी है. वो एक बार फिर भारतीय टीम के लिए विलेन बन बैठे हैं, जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है.

दूसरे टेस्ट मैच में चौथे दिन तक श्रीलंका के 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन पांचवें दिन सोनल दिनुषा और केशरा नुवंता ने भारतीय गेंदबाजों को खूब रुलाया. सोनल दिनुषा और केशरा नुवंता की शतकीय साझेदारी श्रीलंका को मैच ड्रॉ करवाने के बेहद करीब ले जा रही है. अगर इस मुकाबले में भारत हार गया या फिर श्रीलंका मुकाबले को ड्रॉ करवाने में सफल रहा, तो जान लीजिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के समीकरण पर क्या असर पड़ेगा.

WTC पर क्या असर पड़ेगा

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में भारत अभी 53.33 के पीसीटी के साथ पांचवें पायदान पर है. अगर कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका जीत जाता है या मुकाबला ड्रॉ रहता है, तो टेबल में टीम इंडिया की पोजीशन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

अगर मैच ड्रॉ हुआ: अगर भारत और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहता है, तो दोनों टीमों को टेबल में 4-4 अंक मिलेंगे. चूंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीमों की रैंकिंग पॉइंट्स परसेंट (PCT) के हिसाब से होती है, इसलिए चाहे दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहने पर भारत की टेबल में पोजीशन ना बदले, लेकिन उसे पीसीटी के लिहाज से बहुत तगड़ा नुकसान होगा. ड्रॉ होने पर पीसीटी 53.33 से घट कर 51.51 पर चला जाएगा, जो टीम इंडिया के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं.

अगर भारत हार गया: कोलंबो टेस्ट में पांचवें दिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि श्रीलंका पारी को लंबे से लंबा खींचकर मुकाबले को ड्रॉ की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है. यहां से भारत की जीत या फिर मैच ड्रॉ होने की स्थिति दिखाई पड़ती है. फिर भी किसी स्थिति में टीम इंडिया हार की दहलीज पर आती है, तो उसका PCT नीचे गिरकर 48.48 पर चला जाएगा.

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सोनल दिनुषा बने हैं विलेन

सोनल दिनुषा इस पूरी टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के लिए विलेन बने रहे हैं. उन्होंने सीरीज की लगातार 4 पारियों में पचास या उससे अधिक स्कोर बनाया है. गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में उन्होंने क्रमशः 100 रन और 84 रन की पारी खेली थी. वहीं कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 103 रन बनाए और दूसरी पारी में भी अर्धशतक जड़ दिया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 27 Aug 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka World Test Championship IND VS SL
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