एयरपोर्ट को मछ्ली बाजार बना दिया..., Indigo पर भड़का दिग्गज भारतीय क्रिकेटर; जानें क्या कहा

कुछ दिन पहले मोहम्मद सिराज अपनी फ्लाइट लेट होने पर भड़क गए थे, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया था. अब 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे मदन लाल को भी ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्होंने तो यहां तक लिख डाला कि हमारे देश में किसी को लोगों की परवाह नहीं.

रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की एयरलाइन इंडिगो हाल के सालों में अपने सबसे गंभीर ऑपरेशनल दिक्कतों में से एक से जूझ रही है. 1983 वर्ल्ड कप विजेता मदन लाल भी इससे प्रभावित हुए. वह मुंबई में 12 घंटे तक फंसे रहे. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मेरी फ्लाइट मुंबई से 12 घंटे लेट थी. हमारे देश में लोगों की कोई परवाह नहीं करता. एयरपोर्ट मछली बाज़ार जैसा लग रहा था."

My flight was delayed by 12 hours from Mumbai. No body care in our country for the people’s .Air Port was like fish market. — Madan Lal (@MadanLal1983) December 5, 2025

इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने इसको लेकर माफी भी मांगी, जब शुक्रवार को एक हजार से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, जो कैंसलेशन के मामले में "सबसे ज़्यादा प्रभावित दिन" था. उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि यह संकट शनिवार को भी जारी रहेगा, लेकिन एयरलाइन को उम्मीद है कि 1,000 से कम फ्लाइट्स कैंसिल होंगी.

इंडिगो के CEO ने कहा, "10 से 15 दिसंबर के बीच पूरी तरह से नॉर्मल होने की उम्मीद है, हालांकि इंडिगो चेतावनी देता है कि ऑपरेशंस के बड़े पैमाने को देखते हुए रिकवरी में समय लगेगा." रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो रोजाना लगभग 2,300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स ऑपरेट करती है.

पीटर एल्बर्स ने देरी और कैंसलेशन से हुई बड़ी असुविधा के लिए माफी मांगते हुए कहा कि यह स्थिति कई कारणों से हुई है. इंडिगो में यह संकट नए नियमों के कारण आया है, जो पायलटों के साप्ताहिक आराम की ज़रूरत को 12 घंटे बढ़ाकर 48 घंटे का किया गया है. नए नियम में प्रति सप्ताह रात में केवल दो लैंडिंग की अनुमति देते हैं, जो पहले छह थीं. इंडिगो ने बड़े पैमाने पर हुए कैंसलेशन का कारण "गलत अनुमान और प्लानिंग में कमी" बताया है.