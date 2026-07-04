हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 2nd T20: भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी का हुआ डेब्यू; इंग्लैंड में 2 बदलाव; देखें प्लेइंग इलेवन

IND vs ENG 2nd T20: भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी का हुआ डेब्यू; इंग्लैंड में 2 बदलाव; देखें प्लेइंग इलेवन

England vs India 2nd T20I: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को दूसरे टी20 में डेब्यू का मौका मिला है. भारत ने दूसरे टी20 में पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में बदलाव हुए हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 04 Jul 2026 06:55 PM (IST)
Preferred Sources

15 साल के वैभव सूर्यवंशी का सपना पूरा हो गया है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में उन्हें मौका मिल गया है. वह भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं. मैनचेस्टर में खेले जा रहे दूसरे टी20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता, और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. इंग्लैंड की टीम पहले गेंदबाजी करेगी. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में बदलाव हुए हैं. 

वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह मौका मिला है. सैमसन ने भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने में अहम योगदान दिया था, लेकिन विदेशी सरजमीं पर वह लगातार फ्लॉप हो रहे थे. वहीं पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस और पूर्व क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को मौका देने की वकालत कर रहे थे.

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत ने संजू सैमसन को ड्रॉप करके उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया है. सैमसन अब तक पिछली तीन टी20 पारियों में सिर्फ 6 रन बना पाए थे. वैभव सूर्यवंशी अब सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारतीय बन गए हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

सचिन ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल 205 दिन की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था. अब वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल 99 दिन की उम्र में भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला. वह इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं.

भारत की प्लेइंग इलेवन- वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन- फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कर्रन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर और जोश टोंग

यह भी पढ़ें- 

लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
India Vs England IND Vs ENG 2nd T20 Harry Brook SHREYAS IYER Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ENG 2nd T20: भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी का हुआ डेब्यू; इंग्लैंड में 2 बदलाव; देखें प्लेइंग इलेवन
भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी का हुआ डेब्यू; इंग्लैंड में 2 बदलाव; देखें प्लेइंग इलेवन
क्रिकेट
सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले भारतीय बने Vaibhav Sooryavanshi, 37 साल पुराना सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटा
सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले भारतीय बने वैभव सूर्यवंशी, 37 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा
क्रिकेट
भारत-इंग्लैंड के दूसरे टी20 पर भी बारिश का साया, जानें मैच के दौरान कैसा रहेगा मैनचेस्टर का मौसम
भारत-इंग्लैंड के दूसरे टी20 पर भी बारिश का साया, जानें मैच के दौरान कैसा रहेगा मैनचेस्टर का मौसम
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को कब मिलेगा मौका? गंभीर और अय्यर ने की लंबी मीटिंग, जानें क्या नतीजा निकला
वैभव सूर्यवंशी को कब मिलेगा मौका? गंभीर और अय्यर ने की लंबी मीटिंग, जानें क्या नतीजा निकला
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😱Dhruv-Aarambhi को समझ आया Avantika का गेम, क्या फेल होगा नया प्लान? #sbs
Bollywood News: 'धमाल 4' सेंसर बोर्ड से पास, मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, पर मेकर्स को करने पड़े ये बड़े बदलाव (04-07-2026)
2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'होर्मुज को अखाड़ा न बनाएं, नहीं तो...', UK और फ्रांस पर भड़का ईरान, दे डाली खुली धमकी
'होर्मुज को अखाड़ा न बनाएं, नहीं तो...', UK और फ्रांस पर भड़का ईरान, दे डाली खुली धमकी
जम्मू और कश्मीर
Amarnath Yatra 2026: पंजीकरण में गड़बड़ी पर LG मनोज सिन्हा सख्त, बिना वैध परमिट यात्रा न करने की अपील
अमरनाथ यात्रा: पंजीकरण में गड़बड़ी पर LG मनोज सिन्हा सख्त, बिना वैध परमिट यात्रा न करने की अपील
फ़ुटबॉल
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
बॉलीवुड
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
विश्व
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
विश्व
Khamenei Funeral Live Updates: ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
Live: ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
शिक्षा
राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?
राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?
एग्रीकल्चर
अगली फसल देगी डबल मुनाफा, बस अभी से खेत में कर लें यह एक छोटा सा काम
अगली फसल देगी डबल मुनाफा, बस अभी से खेत में कर लें यह एक छोटा सा काम
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget