भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला बीती रात यानी 25 जनवरी को खेला गया. ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 8 विकेट से अपने नाम किया. गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल को जीतकर भारतीय टीम ने इस सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन बना पाई. इसके जवाब में, टीम इंडिया ने सिर्फ 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 155 बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. भारतीय टीम के इस रन चेज को देखकर पूरी क्रिकेट जगत हैरान हो गई है. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान के एक रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है.

भारत की जीत से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन?

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज को 3-0 से जीत लिया है. इस सीरीज को जीतते ही भारत ने पाकिस्तान के ऐसे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जिसे पिछले 8 साल से कोई भी फुल मेंबर देश नहीं तोड़ पाया है. ये रिकॉर्ड फुल मेंबर देश द्वारा लगातार सबसे ज्यादा टी20 सीरीज जीतने का है. पाकिस्तान टीम ने ये कारनामा साल 2016 से 2018 के बीच कुल 11 टी20 सीरीज जीतकर किया था. इसके बाद अब टीम इंडिया ने साल 2024 से अब तक 11वीं टी20 सीरीज लगातार जीतकर पाकिस्तान की बराबरी कर ली है. ऐसे में भारत अगली सीरीज जीतते ही पाकिस्तानी टीम के रिकॉर्ड तो तोड़ देगी.

टी20 इंटरनेशनल सीरीज लगातार सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम (फुल मेंबर टीम)

भारत (2024 - वर्तमान) - 11 सीरीज

पाकिस्तान (2016-18) - 11 सीरीज

भारत (2017-18) - 7 सीरीज

भारत (2019-21) - 6 सीरीज

टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने दिखाई कमाल की फॉर्म

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होगा. इस बड़े टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम ने कमाल की फॉर्म दिखाई है. टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीनों मुकाबले में एक चैंपियन टीम की तरह खेली है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को खेलेगी, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 15 फरवरी को खेला जाएगा.