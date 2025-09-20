भारत ने ओमान को 21 रन से हरा दिया है. ओमान के बल्लेबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर एक बार के लिए भारतीय फैंस की दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रनों का स्कोर खड़ा किया था. लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान की टीम 167 रनों तक पहुंच गई थी. ओमान के लिए आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा ने अर्धशतक लगाते हुए मैच को रोमांचक बनाया.

भारतीय टीम ने इस मैच में एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था. मगर आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा की 93 रनों की पार्टनरशिप ओमान को जीत के करीब ले जा रही थी. डेथ ओवरों में कप्तान सूर्यकुमार यादव के माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं. आमिर कालीन ने 46 गेंद में 64 रन बनाए. वहीं हम्माद मिर्जा ने उनसे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए मात्र 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया.

आलम यह था कि ओमान को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 48 रन बनाने थे. आमिर कलीम ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर बढ़िया शॉट लगाया, लेकिन बाउंड्री पर हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त कैच लपक कर मैच बहुत हद तक भारत की झोली में डाल दिया था. इसी कैच के बाद ओमान के लगातार अंतराल में 3 विकेट गिर गए. टीम इंडिया ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और मैच अपनी झोली में डाला.

आमिर कलीम ने बनाया रिकॉर्ड

ओमान के आमिर कलीम टी20 एशिया कप इतिहास में फिफ्टी लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह कारनामा 43 साल 303 दिन की उम्र में किया है. उनसे पहले यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी के नाम था, जिन्होंने इसी एशिया कप टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ 40 साल 260 दिन की उम्र में पचासा ठोका था.

ओमान पहली बार एशिया कप टूर्नामेंट में खेल रही थी. वो ग्रुप स्टेज के तीनों मैच हारी, लेकिन भारत को हराने के करीब आकर उसने क्रिकेट फैंस का दिल जरूर जीता है.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत