हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया. कप्तान हर्मनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया. स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा ने अहम योगदान देकर देश को गर्व से भर दिया.

जश्न के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी टीम से मुलाकात कर जीत की बधाई दी. वहीं, अब पूर्व कप्तान शांथा रंगास्वामी के बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. उन्होंने कहा कि हर्मनप्रीत को अब कप्तानी छोड़कर अपने बल्लेबाजी और फील्डिंग पर ध्यान देना चाहिए.

“हर बार वही बयान आते हैं”, अंजुम चोपड़ा

NDTV से बातचीत में पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा ने इस बयान पर अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, “हर वर्ल्ड कप के बाद ऐसा कोई न कोई बयान आ ही जाता है. पिछले चार-पांच टूर्नामेंट उठा लीजिए, जब टीम हारती है तो कहा जाता है हर्मन को हटाओ, और जब टीम जीतती है तब भी यही कहा जाता है, हर्मन को हटाओ.”

अंजुम ने आगे कहा कि अभी भारत की जीत का जश्न मनाने का समय है, ऐसे में इस तरह की बातों से खिलाड़ियों की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, “मैं इस वक्त इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि इससे भारत की जीत का जश्न खराब हो जाएगा.”

अंजुम और हर्मन की खास बॉन्डिंग

हर्मनप्रीत और अंजुम का रिश्ता सिर्फ खिलाड़ी और सीनियर का नहीं. वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी हर्मन ने खुलकर कहा था कि उनके शुरुआती दिनों में अंजुम चोपड़ा ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया. अंजुम ने याद किया कि जब उन्होंने पहली बार हर्मन को घरेलू क्रिकेट में देखा, तब ही समझ गईं कि यह खिलाड़ी अलग स्तर की प्रतिभा रखती है. अंजुम ने कहा, “2007-08 में मुंबई में खेले गए चैलेंजर ट्रॉफी टूर्नामेंट में मैंने देखा कि यह अंडर-19 खिलाड़ी कितनी लंबी-लंबी हिट लगा सकती है. तभी मुझे एहसास हुआ कि हर्मन खास है,”

उन्होंने आगे कहा, “मैंने कभी एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हर्मन.मैच विनर नहीं है। इसलिए मैं हमेशा से कहती आई हूं, हर्मन ही हमारी कप्तान होनी चाहिए”