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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज है भारत-जिम्बाब्वे महिला टी20 सीरीज का दूसरा मैच, जानें कब-कहां देखें लाइव

आज है भारत-जिम्बाब्वे महिला टी20 सीरीज का दूसरा मैच, जानें कब-कहां देखें लाइव

भारत बनाम जिम्बाब्वे महिला टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (नया रायपुर) में है. स्मृति मंधाना की नजर बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज जीत पर है.

Written By : शिवम |  Updated at : 18 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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स्मृति मंधाना की नजर आज अपनी पहली टी20 सीरीज जीत पर होगी. भारतीय महिला क्रिकट टीम और जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टी20 आज नया रायपुर के शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है. 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे हैं. मेहमान टीम के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है.

स्मृति मंधाना की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की थी. जिम्बाब्वे को 144 रनों पर रोककर टीम ने लक्ष्य 16वें ओवर में हासिल कर लिया था. दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला था, जिन्होंने कोई विकेट नहीं लिया लेकिन बल्ले से 49 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. हालांकि फुल टाइम कप्तान बनने के बाद अपनी पहली पारी खेल रहीं स्मृति कुछ खास नहीं कर पाई थी, उन्होंने 6 गेंदों में 9 रन बनाए थे.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत बनाम जिम्बाब्वे महिला टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज (18 अक्टूबर) शाम को 7 बजे से शुरू होगा. टॉस 6:30 बजे होगा.

कहां देखें लाइव

भारतीय महिला बनाम जिम्बाब्वे महिला टीम के बीच दूसरे टी20 का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर होगी.

शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच संतुलित पिच मानी जाती है, जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए मदद रहती है. शुरुआत में यहां उछाल रहता है, बल्ले पर गेंद अच्छे से आती है और इसका फायदा बल्लेबाजों को होता है. जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच स्लो होती है और स्पिनर्स को मदद मिलती है. इसलिए यहां टॉस जीतने वाली कप्तान पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकती है.

भारतीय स्क्वॉड

स्मृति मंधाना (कप्तान), हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, मिन्नू मणि, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), कमालिनी (विकेटकीपर), नंदनी शर्मा, अनुष्का शर्मा, क्रांति गौड़, मोनी कलिटा, श्री चरणी, निकी प्रसाद, प्रेमा रावत.

जिम्बाब्वे स्क्वॉड

शर्ने मेयर्स, चीएजा धुरुरु (विकेटकीपर), चिपो मुगेरी, मॉडेस्टर मुपचिकवा (विकेटकीपर), जोसेफीन एनकोमो, नोमवेलो सिबांडा, लोरेन फिरी, न्याशा सेलेब ग्वान्ज़ुरा, फ्रांचेस्का चिपेर, केलीस एंडलोवू, मिचेल मावुंगा, ओलिंडा चेर, कुदजाई चिगोरा, बिलवेड बिजा, टेंडई माकुशा.

यह भी पढ़ें- प्राइवेट प्रैक्टिस नेट, अंदर बना पूल और जिम... ऐसा है स्मृति मंधाना का आलीशान घर

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 18 Oct 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
स्मृति मंधाना Indian Women Cricket Team IND Vs ZIM
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