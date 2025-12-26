भारत ने श्रीलंका को तीसरे टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है. तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को सिर्फ 112 रन बनाने दिए थे. जवाब में टीम इंडिया ने 14वें ओवर में लक्ष्य को हासिल कर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. शेफाली वर्मा ने 42 गेंद में 79 रनों की तूफानी पारी खेल भारत की जीत में बड़ा योगदान दिया.

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. श्रीलंका के बल्लेबाज एक बार फिर टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के आगे नहीं टिक पाए. महज 45 के स्कोर पर श्रीलंका के 4 विकेट गिर चुके थे. इमेशा दुलानी (27 रन) और कविशा दिलहारी (20 रन) की 40 रनों की पार्टनरशिप की बदौलत जैसे-तैसे श्रीलंकाई टीम 100 रनों के करीब पहुंची. निर्धारित 20 ओवरों में श्रीलंका 112 रन ही बना सकी.

जवाब में स्मृति मंधाना सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गईं, वहीं जेमिमा रोड्रीग्स भी 9 रनों से अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाईं. दूसरे छोर पर शेफाली वर्मा ने तबाही मचाई हुई थी. देखते ही देखते शेफाली वर्मा ने 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया. यह महिला टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए तीसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा.

शेफाली वर्मा ने 42 गेंदों में 79 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के भी लगाए. वर्मा ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ 48 रन जोड़कर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की. कप्तान हरमनप्रीत 18 रन बनाकर नाबाद लौटीं.

सीरीज में 3-0 से आगे भारत

पांच टी20 मैचों की सीरीज 30 दिसंबर तक चलेगी. अभी तक तीनों मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. पहला टी20 मैच भारत ने 8 विकेट से जीता. उसके बाद दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट और अब तीसरा मुकाबला भी 8 विकेट से जीत लिया है.

