आज एशियन गेम्स में क्वार्टरफाइनल खेलेगी टीम इंडिया, कब और कहां देखें लाइव?

2026 एशियन गेम्स में आज 18 सितंबर को भारतीय क्रिकेट टीम अपना क्वार्टरफाइनल मैच खेलेगी, जिसमें उसका सामना जापान से होगा. बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुके हैं. महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 सितंबर से ही शुरू हो गई थी और इस टूर्नामेंट में 8 टीम भाग ले रही हैं.

भारतीय टीम का सामना जापान से होगा और यह मैच कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. अगर टीम इंडिया आज जापान को हरा देती है, तो उसका सामना सेमीफाइनल में बांग्लादेश से होगा. याद दिला दें कि बांग्लादेश बिना कोई गेंद खेले सेमीफाइनल में चला गया था. दरअसल मैदान गीला होने की वजह से बांग्लादेश और चीन का मैच शुरू नहीं हो पाया था और बेहतर रैंकिंग के आधार पर बांग्लादेश सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया. वहीं थाईलैंड को 3 विकेट से हराकर पाकिस्तान ने अंतिम-4 में जगह बनाई थी.

कितने बजे शुरू होगा भारत का क्वार्टरफाइनल?

भारत और जापान का क्वार्टरफाइनल मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा.

किस चैनल और एप पर देखें लाइव?

टीवी पर देख रहे हैं तो क्वार्टरफाइनल मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आएगा.

मोबाइल या टीवी एंड्रॉइड डिवाइस पर देख रहे हैं, तो भारत बनाम जापान मैच Sony Liv एप पर लाइव आएगा.

भारत एशियन गेम्स में गत चैंपियन है और लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने की राह पर है. कुछ दिन पहले ही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम एशिया कप 2026 का खिताब जीतकर आ रही है. अब वही टीम एशियन गेम्स में भी परचम लहराना चाहेगी.

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फाइनल में भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान

2026 एशियन गेम्स की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल की टक्कर भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकती है. दरअसल भारत आज क्वार्टरफाइनल जीत लेता है तो पहले सेमीफाइनल में उसकी टक्कर बांग्लादेश से होगी. जबकि पाकिस्तान दूसरे सेमीफाइनल में खेलेगा. अगर भारत और पाकिस्तान अपनी-अपनी चुनौतियों को पार कर फाइनल तक पहुंचते हैं तो उनकी महटक्कर संभव है. हालांकि हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को महज 55 रनों पर ढेर कर दिया था.

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