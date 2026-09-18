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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND W vs JPN W: एशियन गेम्स सेमीफाइनल में जाने के लिए टीम इंडिया को सिर्फ 58 का लक्ष्य, भारतीय गेंदबाजों का कहर

IND W vs JPN W: एशियन गेम्स सेमीफाइनल में जाने के लिए टीम इंडिया को सिर्फ 58 का लक्ष्य, भारतीय गेंदबाजों का कहर

India Women vs Japan Women: 2026 एशियन गेम्स के क्वार्टरफाइनल मैच में जापान की टीम 57 रनों पर ढेर हो गई. श्री चरणी ने अकेले 4 विकेट चटकाए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 12:23 PM (IST)
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भारतीय गेंदबाजों ने क्वार्टरफाइनल मैच में जापान को 57 रनों पर ढेर कर दिया है. 18 सितंबर को एशियन गेम्स में भारत और जापान की महिला क्रिकेट टीमों का क्वार्टरफाइनल मैच कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क पर खेला जा रहा है. भारत की ओर से श्री चरणी ने अकेले ही 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. जापान टीम के 9 बल्लेबाज तो रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए.

इस क्वार्टरफाइनल मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. जापान के लिए हारुना इवासाकी और अयाका काटो स्टैफर्ड ने पहले विकेट के लिए 24 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरते चले गए. आखिरी 33 रनों के भीतर जापान ने अपने साबही 10 विकेट खो दिए.

भारत को सिर्फ 58 का लक्ष्य

2026 एशियन गेम्स के क्वार्टरफाइनल मैच में भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 58 रन बनाने होंगे. इस टूर्नामेंट में सिर्फ 8 टीम भाग ले रही हैं और इसका हर एक मैच नॉकआउट होगा. इसलिए जापान हारते ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जहां उसका सामना बांग्लादेश से होगा.

जापान के लिए सबसे ज्यादा रन अयाका काटो स्टैफर्ड ने बनाए. हालांकि उन्होंने टेस्ट वाले अंदाज में बैटिंग की. अयाका ने 47 गेंद खेलकर 53.19 के धीमे स्ट्राइक रेट से 25 रन बनाए. उनकी ओपनिंग जोड़ीदार हारुना इवासाकी ने 22 गेंद में 10 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट (45.45) अयाका से भी बेकार रहा.

टीम इंडिया के लिए सबसे सफल गेंदबाज श्री चरणी रहीं, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 10 रन दिए और 4 बल्लेबाजों को आउट किया. अपने 4 ओवर के स्पेल में उन्होंने 2 मेडन ओवर भी फेंके. उनके अलावा शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लिए, जबकि श्रेयंका पाटिल और दीप्ति शर्मा को एक-एक सफलता मिली.

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बांग्लादेश से होगी टक्कर

एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता की बाकी तीन सेमीफाइनल टीम सामने आ चुकी हैं. पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने अगले चरण में जगह बनाई है. दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका की टक्कर होगी. वहीं आज जापान को हराकर टीम इंडिया पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Sep 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Asian Games India Women Cricket Team Asian Games 2026
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