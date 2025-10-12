महिला विश्व कप 2025 का 13वां मुकाबला आज भारतीय महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. टीम इंडिया का ये चौथा और इस टूर्नामेंट में अभी तक का सबसे मुश्किल मैच है. पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका से हारने के बाद हरमनप्रीत कौर एंड टीम की चिंताएं अभी बढ़ी हुई होंगी. दूसरी तरफ एलिसा हेली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया काफी मजबूत नजर आ रही है, टीम ने एक भी मैच नहीं हारा है. हेड टू हेड में भी ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड काफी अच्छा है.

महिला विश्व कप 2025 में शनिवार को इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रनों से हराया, इसके बाद इंग्लैंड अंक तालिका में पहले स्थान पर आ गई है. ऑस्ट्रेलिया 3 में से 2 जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, टीम के 5 अंक हैं क्योंकि 1 मैच उनका बारिश के कारण रद्द हो गया था. भारतीय महिला क्रिकेट टीम 4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, टीम ने 3 में से 2 मैच जीते हैं और 1 हारा है.

7 बार की चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया

महिला वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा खिताब ऑस्ट्रेलिया के ही नाम है, टीम 7 बार चैंपियन रही है. इसके आलावा इंग्लैंड ने 3 और न्यूजीलैंड ने 1 बार विश्व कप खिताब जीता है. भारतीय महिला टीम 2 बार फाइनल तक पहुंची है, लेकिन दोनों बार खिताब का सपना टूटा है.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला हेड टू हेड

कुल मैच: 59

59 भारत ने जीते: 11

11 ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 48

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच आज वनडे में 60वां मुकाबला खेला जाएगा. वनडे में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है, 59 मैचों में से 48 बार उसने टीम इंडिया को हराया है जबकि भारतीय टीम सिर्फ 11 बार ऑस्ट्रेलिया को हरा सकी है.

कब और कहां खेला जाएगा भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच?

आज, 12 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच शुरू होगा, टॉस 2:30 बजे होगा. मैच एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

कहां देखें भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच लाइव?

महिला विश्व कप 2025 के मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर हो रहा है. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर हो रही है.