वर्ल्ड कप फाइनल में शतक से चूकीं शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा भी चमकीं; भारत ने दिया 299 का लक्ष्य

वर्ल्ड कप फाइनल में शतक से चूकीं शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा भी चमकीं; भारत ने दिया 299 का लक्ष्य

India Women vs South Africa Women Final: अंतिम 5 ओवर में टीम इंडिया सिर्फ 36 रन ही बना सकी. यही कारण रहा कि भारतीय टीम 300 के पार नहीं जा सकी.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 02 Nov 2025 08:37 PM (IST)
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवर में 298 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. भारत के लिए ओपनर शेफाली वर्मा ने 78 गेंद में 87 रनों की धुआंधार पारी खेली. हालांकि, वह शतक लगाने से चूक गईं. उनकी साथी स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए. दोनों ने शतकीय साझेदारी भी की. अंत में दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने दमदार बैटिंग कर स्कोर 300 के करीब पहुंचाया. हालांकि, अंतिम 5 ओवर में टीम इंडिया सिर्फ 36 रन ही बना सकी. यही कारण रहा कि भारतीय टीम 300 के पार नहीं जा सकी.

एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आसानी से 320 तक पहुंच जाएगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने डेथ ओवर में भारतीय बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स नहीं लगाने दिए. 45 ओवर में भारत का स्कोर 262 रन था. फिर भी टीम इंडिया 300 के आंकड़े को नहीं छू सकी. फिर भी यह महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में फाइनल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. 

भारत के लिए स्मृति मंधाना ने 58 गेंद में 8 चौकों की मदद से 45 रन बनाए. शेफाली वर्मा ने 78 गेंद में 87 रनों की पारी के दौरान 7 चौके और दो छक्के जड़े. पिछले मैच की शतकवीर जेमिमा रोड्रिगेज 37 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुईं. वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर का बल्ला भी नहीं चला. उन्होंने 29 गेंद में दो चौकों के साथ 20 रन बनाए. 

दीप्ति शर्मा 58 गेंद में 58 रन बनाकर अंतिम गेंद पर रन आउट हुईं. उनके बल्ले से 3 चौके और एक छक्का आया. ऋचा घोष ने महत्वपूर्ण 34 रन बनाए. 24 गेंद की अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के जड़े. अमनजोत कौर 12 रन बनाकर आउट हुईं. 

दक्षिण अफ्रीका के लिए अयाबोंगा खाका (Ayabonga Khaka) ने 9 ओवर में 58 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इसके अलावा क्लो ट्रायोन, नॉनकुलुलेको म्लाबा और नादिन डी क्लार्क ने एक-एक विकेट लिया. 

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 02 Nov 2025 08:28 PM (IST)
