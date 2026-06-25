बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 136 रन बना पाई है. महिला वर्ल्ड कप 2026 में अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के लिए टीम इंडिया को 137 रन बनाने होंगे. भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज राधा यादव रहीं, जिन्होंने तीन बल्लेबाजों को आउट किया. सेमीफाइनल की दृष्टि से आज टीम इंडिया को बांग्लादेश पर बड़ी जीत की सख्त जरूरत है.

मैंचेस्टर में खेले जा रहे इस मुकाबले में बांग्लादेश टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. मुकाबला शुरू होने के कुछ देर बाद ही यह फैसला उसपर उल्टा पड़ता दिखाई दिया. बांग्लादेश के लिए जुआरिया फिरदौस, शोभना मोस्टारी और कप्तान निगर सुल्ताना को शुरुआत मिली, लेकिन उनमें से कोई भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा. फिरदौस, शोभना और सुल्ताना ने क्रमशः 33 रन, 22 रन और 32 रन बनाए.

भारतीय स्पिनरों का कहर

भारतीय स्पिनरों ने ना केवल बांगलादेश की रन गति पर लगाम लगाई बल्कि विकेट भी चटकाए. राधा यादव ने 4 ओवरों में केवल 28 रन देकर तीन विकेट चटकाए, वहीं दीप्ति शर्मा कोई विकेट नहीं ले पाईं लेकिन अपने 4 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 23 रन दिए. श्री चरणी और शेफाली वर्मा ने भी पांच से कम इकोनॉमी रेट से रन दिए. श्री चरणी ने 2 विकेट लिए, वहीं रेणुका ठाकुर और नंदिनी शर्मा ने एक-एक सफलता प्राप्त की.

भारत को हर हाल में चाहिए जीत

भारतीय टीम अभी ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में 3 मैचों में दो जीत के साथ दूसरे स्थान पर है. बांग्लादेश पर बड़ी जीत से उसके 6 अंक हो जाएंगे और नेट रन रेट के मामले में दक्षिण अफ्रीका से भारत बहुत आगे निकल जाएगा. अफ्रीका, जो 4 अंकों के साथ फिलहाल टीम इंडिया के साथ बराबरी पर है. आज का मैच जीतना टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि 28 जून को उसे ऑस्ट्रेलिया की कठिन चुनौती का सामना करना है.

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