हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकरो या मरो के मैच में टीम इंडिया ने दिखाया दम, बांग्लादेश को 136 पर किया ढेर; हर हाल में चाहिए जीत

करो या मरो के मैच में टीम इंडिया ने दिखाया दम, बांग्लादेश को 136 पर किया ढेर; हर हाल में चाहिए जीत

INDW vs BANW T20: महिला टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने टीम इंडिया के सामने 137 रनों का लक्ष्य रखा है. सेमीफाइनल की दृष्टि से यह मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 136 रन बना पाई है. महिला वर्ल्ड कप 2026 में अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के लिए टीम इंडिया को 137 रन बनाने होंगे. भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज राधा यादव रहीं, जिन्होंने तीन बल्लेबाजों को आउट किया. सेमीफाइनल की दृष्टि से आज टीम इंडिया को बांग्लादेश पर बड़ी जीत की सख्त जरूरत है.

मैंचेस्टर में खेले जा रहे इस मुकाबले में बांग्लादेश टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. मुकाबला शुरू होने के कुछ देर बाद ही यह फैसला उसपर उल्टा पड़ता दिखाई दिया. बांग्लादेश के लिए जुआरिया फिरदौस, शोभना मोस्टारी और कप्तान निगर सुल्ताना को शुरुआत मिली, लेकिन उनमें से कोई भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा. फिरदौस, शोभना और सुल्ताना ने क्रमशः 33 रन, 22 रन और 32 रन बनाए.

भारतीय स्पिनरों का कहर

भारतीय स्पिनरों ने ना केवल बांगलादेश की रन गति पर लगाम लगाई बल्कि विकेट भी चटकाए. राधा यादव ने 4 ओवरों में केवल 28 रन देकर तीन विकेट चटकाए, वहीं दीप्ति शर्मा कोई विकेट नहीं ले पाईं लेकिन अपने 4 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 23 रन दिए. श्री चरणी और शेफाली वर्मा ने भी पांच से कम इकोनॉमी रेट से रन दिए. श्री चरणी ने 2 विकेट लिए, वहीं रेणुका ठाकुर और नंदिनी शर्मा ने एक-एक सफलता प्राप्त की.

भारत को हर हाल में चाहिए जीत

भारतीय टीम अभी ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में 3 मैचों में दो जीत के साथ दूसरे स्थान पर है. बांग्लादेश पर बड़ी जीत से उसके 6 अंक हो जाएंगे और नेट रन रेट के मामले में दक्षिण अफ्रीका से भारत बहुत आगे निकल जाएगा. अफ्रीका, जो 4 अंकों के साथ फिलहाल टीम इंडिया के साथ बराबरी पर है. आज का मैच जीतना टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि 28 जून को उसे ऑस्ट्रेलिया की कठिन चुनौती का सामना करना है.

यह भी पढ़ें:

MI के लिए खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, मुंबई फ्रेंचाइजी ने अचानक फैसला लेकर चौंकाया

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
Women T20 World Cup IND W Vs BAN W India Women Vs Bangladesh Women
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
करो या मरो के मैच में टीम इंडिया ने दिखाया दम, बांग्लादेश को 136 पर किया ढेर; हर हाल में चाहिए जीत
करो या मरो के मैच में टीम इंडिया ने दिखाया दम, बांग्लादेश को 136 पर किया ढेर; हर हाल में चाहिए जीत
क्रिकेट
भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्यों बदली अपने जन्म की तारीख? जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य
भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्यों बदली अपने जन्म की तारीख? जानें क्या है रहस्य
क्रिकेट
MI के लिए खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, मुंबई फ्रेंचाइजी ने अचानक फैसला लेकर चौंकाया
MI के लिए खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, मुंबई फ्रेंचाइजी ने अचानक फैसला लेकर चौंकाया
क्रिकेट
225 बनाने के बाद भी सिर्फ 4 रन से जीता भारत, आयरलैंड ने खूब की पिटाई; लास्ट बॉल तक गया मैच
225 बनाने के बाद भी सिर्फ 4 रन से जीता भारत, आयरलैंड ने खूब की पिटाई; लास्ट बॉल तक गया मैच
Advertisement

वीडियोज

Electric Sierra Finally Revealed! Tata की सबसे Iconic SUV की वापसी #autolive
Bollywood News: छोटे पर्दे के बाद बड़े पर्दे पर मचेगा भौकाल! Mirzapur The Movie के नए किरदार हिलाएंगे कलीन भैया की गद्दी? (25.06.26)
Anupamaa: Anupama के हंसते-खेलते परिवार में पुलिस की एंट्री, Ansh पर लगा बड़ा आरोप!
Sansani | Crime News: सिया/सोनम तो बेवफा है ! | Pune News
दिल कहे BUY, दिमाग कहे WAIT! Triumph Tracker 400 Review #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस में बड़े फेरबदल की आहट! पुराने नेताओं के साथ सोनिया की बैठक, मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति
कांग्रेस में बड़े फेरबदल की आहट! पुराने नेताओं के साथ सोनिया की बैठक, मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति
दिल्ली NCR
राहुल गांधी का जिक्र कर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, 'आज नहीं तो कल, कांग्रेस जरूर...'
राहुल गांधी का जिक्र कर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, 'आज नहीं तो कल, कांग्रेस जरूर...'
क्रिकेट
भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्यों बदली अपने जन्म की तारीख? जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य
भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्यों बदली अपने जन्म की तारीख? जानें क्या है रहस्य
क्रिकेट
इस मुस्लिम लड़की पर दिल हार बैठे थे शिवम दुबे, निकाह की तस्वीरों पर हुआ था बवाल; जानें लव स्टोरी
इस मुस्लिम लड़की पर दिल हार बैठे थे शिवम दुबे, निकाह की तस्वीरों पर हुआ था बवाल; जानें लव स्टोरी
बॉलीवुड
104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'
104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा
इंडिया
AIIMS का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर पाबंदी! मरीजों की डिटेल पोस्ट करने पर हो सकती है कार्रवाई
AIIMS का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर पाबंदी! मरीजों की डिटेल पोस्ट करने पर हो सकती है कार्रवाई
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील के बाद लगातार सस्ता हो रहा सोना! इस महीने 16,000 रुपए गिरा, एक्सपर्ट्स से समझें- खरीदें या नहीं?
PM मोदी की अपील के बाद सोना सस्ता! जून में 16,000 रुपए गिरा, एक्सपर्ट से जानें- खरीदें या नहीं?
यूटिलिटी
Passport Fee: 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना दोगुना महंगा, कितने पेज के लिए कितनी लगेगी फीस, नए रेट जान लें
Passport Fee: 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना दोगुना महंगा, कितने पेज के लिए कितनी लगेगी फीस, नए रेट जान लें
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget