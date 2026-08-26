IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटExplained: 2026 एशियन गेम्स में सीधा क्वार्टर फाइनल खेलेगा भारत, जानें क्यों और कैसे

Explained: 2026 एशियन गेम्स में सीधा क्वार्टर फाइनल खेलेगा भारत, जानें क्यों और कैसे

2026 एशियन गेम्स का आगाज 19 सितंबर से होगा. टूर्नामेंट में इस बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया है. टीम इंडिया इस इवेंट में सीधा क्वार्टर फाइनल खेलेगी.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 26 Aug 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

2026 एशियन गेम्स के शेड्यूल का एलान हो चुका है. इस बार भी इस मेगा इवेंट में क्रिकेट को शामिल किया गया है. जापान में 19 सितंबर से 2026 एशियन गेम्स का आगाज होगा. टूर्नामेंट में क्रिकेट मैचों के शेड्यूल का भी एलान हो गया है. भारतीय क्रिकेट टीम 2026 एशियन गेम्स में सीधा क्वार्टर फाइनल खेलेगी. फैंस ने इसे काफी हैरान किया है. यहां जानिए आखिर क्यों और कैसे भारतीय टीम एशियन गेम्स में सीधा क्वार्टर फाइनल खेलने उतरेगी. 

2026 एशियन गेम्स में महिलाओं के क्रिकेट मैच 17 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, जबकि पुरुष टीमों के मैच 24 सितंबर से खेले जाएंगे. भारतीय टीम 2026 एशियन गेम्स में सीधा क्वार्टर फाइनल राउंड में उतरेगी. दरअसल, एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से 4 टीमों को बेहतर आईसीसी रैंकिंग के कारण डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल का टिकट दिया गया है. 

बता दें कि सिर्फ भारतीय टीम ही सीधा क्वार्टर फाइनल खेलने नहीं उतरेगी. भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका भी टूर्नामेंट में सीधे क्वार्टर फाइनल खेलेंगे. वहीं, अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, हांगकांग, मलेशिया और ओमान ग्रुप स्टेज में भी खेलेंगी. 

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में अपने अभियान का आगाज 28 सितंबर को ग्रुप ए के उपविजेता के खिलाफ करेगी. इसके बाद टीम 1 अक्टूबर को दूसरे सेमीफाइनल मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. सेमीफाइनल जीतने पर भारतीय टीम 3 अक्टूबर को फाइनल मैच खेलेगी. इसी तारीख को तीसरे स्थान के लिए ब्रॉन्ज मेडल मैच भी होगा.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 18 सितंबर को जापान के खिलाफ करेगी, जबकि 20 सितंबर को टीम अपना सेमीफाइनल मैच खेलने उतरेगी. 22 सितंबर को ब्रॉन्ज और फाइनल मुकाबला खेला जाना है. 

एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट टीम का पूरा शेड्यूल

24 सितंबर - जापान बनाम अफगानिस्तान
24 सितंबर - मलेशिया बनाम हांग कांग
25 सितंबर - नेपाल बनाम अफगानिस्तान
25 सितंबर - ओमान बनाम हांग कांग
26 सितंबर - नेपाल बनाम जापान
26 सितंबर - ओमान बनाम मलेशिया
28 सितंबर - पहला क्वार्टरफाइनल - ग्रुप ए की उपविजेता टीम बनाम भारत
28 सितंबर - दूसरा क्वार्टरफाइनल - ग्रुप बी की उपविजेता टीम बनाम पाकिस्तान
29 सितंबर - तीसरा क्वार्टरफाइनल - ग्रुप बी की विजेता टीम बनाम बांग्लादेश
29 सितंबर - चौथा क्वार्टरफाइनल - ग्रुप ए की विजेता टीम बनाम श्रीलंका
1 अक्टूबर - पहला सेमीफाइनल
1 अक्टूबर - दूसरा सेमीफाइनल
3 अक्टूबर - ब्रॉन्ज मेडल मैच
3 अक्टूबर - गोल्ड मेडल मैच.

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट टीम का पूरा शेड्यूल

17 सितंबर - जापान बनाम भारत - पहला क्वार्टरफाइनल
17 सितंबर - चीन बनाम बांग्लादेश - दूसरा क्वार्टरफाइनल
18 सितंबर - श्रीलंका बनाम मलेशिया - तीसरा क्वार्टरफाइनल
18 सितंबर - थाईलैंड बनाम पाकिस्तान - चौथा क्वार्टरफाइनल
20 सितंबर - पहला सेमीफाइनल
20 सितंबर - दूसरा सेमीफाइनल
22 सितंबर - ब्रॉन्ज मेडल मैच
22 सितंबर - गोल्ड मेडल मैच

यह भी पढ़ें- 

सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Asian Games INDIAN CRICKET TEAM 2026 Asian Games
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Explained: 2026 एशियन गेम्स में सीधा क्वार्टर फाइनल खेलेगा भारत, जानें क्यों और कैसे
2026 एशियन गेम्स में सीधा क्वार्टर फाइनल खेलेगा भारत, जानें क्यों और कैसे
क्रिकेट
'अगर श्रीलंका ने दिया 200 का टारगेट तो...', कोलंबो टेस्ट पर दिग्गज का बड़ा बयान
'अगर श्रीलंका ने दिया 200 का टारगेट तो...', कोलंबो टेस्ट पर दिग्गज का बड़ा बयान
क्रिकेट
5वें दिन बारिश बनेगी भारत की जीत में विलेन? जानें कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम
5वें दिन बारिश बनेगी भारत की जीत में विलेन? जानें कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम
क्रिकेट
टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत की बड़ी छलांग, भारतीय बल्लेबाजों में पहुंचे सबसे ऊपर
टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत की बड़ी छलांग, भारतीय बल्लेबाजों में पहुंचे सबसे ऊपर
Advertisement

वीडियोज

महाप्रलय की दर्दनाक तस्वीरें आईं सामने, तबाही का मंजर देख कांप उठेगी रूह!
Bollywood News: The Vvaan Force of the Forrest जंगल ने सिद्धार्थ को क्यों चुना? टीजर ने छोड़ा बड़ा राज! (26.08.26)
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहें’
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हिजाब पर HC के फैसले से गुस्से में ओवैसी! | HC | Muslim
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हाईकोर्ट का फैसला...ओवैसी को चुभा! | Allahabad | HC | Muslim
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेपाल फ्लैश फ्लड का असर कुशीनगर में भी! नारायणी नदी पर अलर्ट, प्रशासन ने लगाया कैंप
नेपाल फ्लैश फ्लड का असर कुशीनगर में भी! नारायणी नदी पर अलर्ट, प्रशासन ने लगाया कैंप
क्रिकेट
5वें दिन बारिश बनेगी भारत की जीत में विलेन? जानें कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम
5वें दिन बारिश बनेगी भारत की जीत में विलेन? जानें कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
बिहार
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
इंडिया
राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर SC जज के गंभीर आरोप, CJI को लिखी 3 चिट्ठियां
राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर SC जज के गंभीर आरोप, CJI को लिखी 3 चिट्ठियां
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget