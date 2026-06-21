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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-W vs SA-W: आज टी20 वर्ल्ड कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IND-W vs SA-W: आज टी20 वर्ल्ड कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

India-W vs South Africa-W T20 World Cup: महिला टी20 विश्व कप का 18वां मैच आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच है. देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और जानिए मैच में किसका पलड़ा भारी है?

Written By : शिवम |  Updated at : 21 Jun 2026 05:36 PM (IST)
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आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबला है. हरमनप्रीत कौर एंड टीम आज टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी. लेकिन उनके सामने दक्षिण अफ्रीका के रूप में एक मजबूत टीम है, जो पिछले मैच में पाकिस्तान को हराकर आ रही है. टीम इंडिया को इस मैच से पहले बड़ा झटका लगा, श्रेयांका पाटिल चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं. जानिए आज के मैच में दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और प्रीडिक्शन.

महिला टी20 विश्व कप 2026 का 18वां मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच स्ट्रेल्फोर्ड के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर होगा. मुकाबला 7 बजे शुरू होगा, टॉस 6:30 बजे होगा. भारत टूर्नामेंट में अपने दोनों मैच जीतकर आ रही है. जबकि दक्षिण अफ्रीका पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गई थी, लेकिन पिछले मैच में पाकिस्तान को हराया.

प्लेइंग 11 में श्रेयांका पाटिल को कौन करेगा रिप्लेस?

बीसीसीआई ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से चोट के कारण बाहर हुई श्रेयांका पाटिल के रिप्लेसमेंट के रूप में प्रेमा रावत को शामिल किया है. हालांकि आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में शायद ही उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिले. श्रेयांका की जगह प्लेइंग 11 में राधा यादव को शामिल किया जा सकता है, जो एक अच्छी फील्डर भी हैं.

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भारत की संभावित प्लेइंग 11

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, यास्तिका भाटिया, राधा यादव, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा.

द. अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11

लौरा वोलवार्ड (कप्तान), सुने लूस, एनेरी डर्कसेन, मारिजन कप्प, नदीन डी क्लर्क, क्लो ट्राईऑन, कायला रयनेके, सिनोला जाफ्टा (विकेटकीपर), शबनम इस्माइल, आयाबांगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

IND-W vs SA-W मैच की पिच रिपोर्ट

ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच सख्त सतह वाली है. इस पर तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल मिलती है. हालांकि खेल आगे बढ़ने के साथ यहां बल्लेबाजों को मदद मिलने लगेगी, इसलिए पॉवरप्ले में संभलकर खेलने की जरुरत होगी. मौसम को देखें तो यहां शुरूआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, गेंद सीम करेगी जो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा.

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किसका पलड़ा भारी?

भारतीय महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच 24 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 11 भारत ने जीते हैं और 10 दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं. अन्य 3 मैच बेनतीजा रहे. स्मृति मंधाना शानदार फॉर्म में हैं, जो टी20 विश्व कप के दोनों मैचों में अर्धशतक लगाकर आ रही हैं. दीप्ति शर्मा गेंद और बल्ले, दोनों से अच्छी लय में नजर आई हैं. शेफाली वर्मा भी तेज तर्रार शुरुआत दिला रही हैं. दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच हार गई थी. आज के मैच में भारत का पलड़ा भारी है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 21 Jun 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
स्मृति मंधाना India W Vs South Africa W Indian Women Cricket Team IND W Vs SA W ICC Women's T20 World Cup 2026
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