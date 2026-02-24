हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ZIM Match: कब, कहां खेला जाएगा टीम इंडिया का अगला मुकाबला? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल

IND vs ZIM Match: कब, कहां खेला जाएगा टीम इंडिया का अगला मुकाबला? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल

IND vs ZIM Match Live Streaming: साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराकर टूर्नामेंट में बड़ा झटका दिया था. टीम इंडिया अब 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने उतरेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Feb 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs ZIM Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और टीम इंडिया के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली बड़ी हार के बाद अब भारतीय टीम की नजरें अपने अगले मुकाबले पर टिकी हैं, जहां उसका सामना जिम्बाब्वे से होने जा रहा है. सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए यह मैच भारत के लिए ‘करो या मरो’ जैसा साबित हो सकता है.

भारतीय टीम की 12 मैचों की जीत का सिलसिला पिछले मुकाबले में टूट गया था. साउथ अफ्रीका ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत को 76 रनों से हराकर टूर्नामेंट में बड़ा झटका दिया था. यह हार रन के लिहाज से टी20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी हार भी रही.

जिम्बाब्वे को हल्के में लेना पड़ेगा भारी

अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ है, जिसे इस बार टूर्नामेंट का ‘जायंट किलर’ माना जा रहा है. सिकंदर रजा की कप्तानी में जिम्बाब्वे ने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हराकर सभी को चौंका दिया था. हालांकि सुपर-8 के अपने पहले मैच में उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है.

कब और कहां खेला जाएगा मैच?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह अहम मुकाबला 26 फरवरी को चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा.

कहां देखें लाइव?

इस मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

टीम इंडिया अगर इस मुकाबले में जीत हासिल करती है तो सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से बनी रह सकती है. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद जरूर होगी.

भारत की स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल

जिम्बाब्वे की स्क्वॉड: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रेम क्रेमर, बेन करन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मडांडे (विकेटकीपर), टिनोटेंडा मपोसा, तदिवानाशे मरुमानी, डियोन मायर्स, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, रिचर्ड नगरावा 

Published at : 24 Feb 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Live Streaming Super 8 IND Vs ZIM Live Streaming IND Vs ZIM T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ZIM Match: कब, कहां खेला जाएगा टीम इंडिया का अगला मुकाबला? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल
कब, कहां खेला जाएगा टीम इंडिया का अगला मुकाबला? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल
क्रिकेट
अगर वेस्टइंडीज से हारी साउथ अफ्रीका तो क्या टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी टीम इंडिया? जानिए समीकरण
अगर वेस्टइंडीज से हारी साउथ अफ्रीका तो क्या टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी टीम इंडिया? जानिए समीकरण
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बीच में बदलेगा शेड्यूल! सेमीफाइनल मैच की वेन्यू को लेकर बड़ा अपडेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बीच में बदलेगा शेड्यूल! सेमीफाइनल मैच की वेन्यू को लेकर बड़ा अपडेट
क्रिकेट
कहीं ZIM के खिलाफ मैच से पहले ही बाहर न हो जाए टीम इंडिया, SA vs WI मैच पर टिकी नजर, जानें कब होगा ये मैच
कहीं ZIM के खिलाफ मैच से पहले ही बाहर न हो जाए टीम इंडिया, SA vs WI मैच पर टिकी नजर, जानें कब होगा ये मैच
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: चतरा में जहां हुई एयर एंबुलेंस क्रैश वहां से देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Chatra
AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे का 'अक्षय कुमार' कनेक्शन! | Chatra | Ranchi | Breaking
Jharkhand Plane Crash: पेड़ पर लटका मलबा और बिखरा सामान, ग्राउंड जीरो से Chatra क्रैश की रिपोर्ट
CM Yogi के Singapore दौरे का आज दूसरा दिन, राष्ट्रपति और ऊर्जा मंत्री से करेंगे मुलाकात | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाल बारादरी मस्जिद मामले में बजरंग दल की एंट्री, छात्र धरने पर, हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हंगामा
लाल बारादरी मस्जिद मामले में बजरंग दल की एंट्री, छात्र धरने पर, हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हंगामा
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?
5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget