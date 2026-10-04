भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल, नोट कर लीजिए वेन्यू और मैचों की तारीख

भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज के बाद अब बारी टी20 क्रिकेट की है. दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को होगा, जबकि आखिरी मैच 17 अक्टूबर को खेला जाएगा. खास बात यह है कि इस सीरीज के पांचों मुकाबले अलग-अलग शहरों में होंगे. ऐसे में क्रिकेट फैंस के लिए तारीख और वेन्यू पहले से नोट कर लेना बेहतर रहेगा.

सीरीज का पहला टी20 मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा. भारत और वेस्टइंडीज की टीमें भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. मैच शाम 7 बजे शुरू होगा.

रांची में होगा दूसरा मुकाबला

इसके बाद दोनों टीमों के बीच दूसरा टी20 मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा. यह मुकाबला JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में होगा. मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी. सीरीज का तीसरा मैच 11 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा. होलकर स्टेडियम इस मुकाबले की मेजबानी करेगा. यह मैच भी शाम 7 बजे से शुरू होगा.

हैदराबाद में चौथा मैच

चौथे टी20 के लिए दोनों टीमें 14 अक्टूबर को हैदराबाद पहुंचेंगी. यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा. सीरीज का 5वां और आखिरी टी20 मैच 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम इस मुकाबले की मेजबानी करेगा. यह मैच भी शाम 7 बजे से शुरू होगा.

एक नजर में पूरा शेड्यूल

पहला टी20 मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में होगा.

दूसरा टी20 मैच 9 अक्टूबर को रांची में होगा.

तीसरा टी20 मैच 11 अक्टूबर को इंदौर में होगा.

चौथा टी20 मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में होगा.

पांचवां टी20 मैच 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा.

यानी भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज 6 से 17 अक्टूबर तक खेली जाएगी और सभी मुकाबले शाम 7 बजे से शुरू होंगे.

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