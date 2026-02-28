हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबारिश से रद्द हुआ भारत और वेस्टइंडीज का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान

बारिश से रद्द हुआ भारत और वेस्टइंडीज का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान

India Semi Final Qualification Scenario: भारत और वेस्टइंडीज का मैच कल यानी एक मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा. मैच अगर बारिश के कारण रद्द हुआ तो जानें किसको अधिक फायदा मिलेगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Feb 2026 06:41 PM (IST)
Preferred Sources

India vs West Indies Rain Chances: भारतीय क्रिकेट टीम अभी तक सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई है. सेमीफाइनल में कौन सी टीम जाएगी, इसका फैसला 1 मार्च को होगा, जब भारत और वेस्टइंडीज आमने-सामने आएंगे. इन दोनों टीमों के 2-2 अंक हैं और यह दोनों के लिए किसी क्वार्टर फाइनल मैच से कम नहीं है. भारत या वेस्टइंडीज, उन्हें टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. जीतने वाली टीम डायरेक्ट अंतिम-4 में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया तो क्या होगा. यहां जान लीजिए बारिश आने पर किसको अधिक फायदा मिलेगा.

सबसे पहले समीकरण पर नजर डाल लीजिए. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ग्रुप 2 में नेट रन-रेट का पेंच फंसा है. मगर भारत और वेस्टइंडीज अब नेट रन रेट पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि सेमीफाइनल में जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है. मैच जीतो और सेमीफाइनल खेलो. इसलिए 1 मार्च को भारत, वेस्टइंडीज को चाहे एक रन से ही क्यों नया हराए, वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. मगर मैच रद्द होने पर नेट रन रेट सबसे अहम हो जाएगा.

बारिश आई, तो किसे फायदा?

भारत और वेस्टइंडीज का मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. अगर बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल जाएगा. इस तरह भारत और वेस्टइंडीज तीन-तीन अंकों के साथ बराबरी पर रहेंगे. मगर नेट रन-रेट के आधार पर वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में चला जाएगा. वेस्टइंडीज का नेट रन रेट +1.791 का है, वहीं भारत उससे काफी पीछे -0.100 पर है.

कैसा रहेगा मौसम?

बारिश के कारण मैच रद्द होने पर स्पष्ट रूप से टीम इंडिया को नुकसान होगा. ऐसे में जान लीजिए कि 1 मार्च को कोलकाता का मौसम कैसा रहने वाला है. 1 मार्च को कोलकाता में आसमान बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है, चिलचिलाती धूप निकलेगी और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

India Semi Final Scenario: 'भारत सेमीफाइनल में ना जाए', मोहम्मद आमिर ने उगला जहर; जो कहा उससे खौल जाएगा हर भारतीय का खून

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 28 Feb 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Indian National Cricket Team India Vs West Indies IND Vs WI T20 World Cup 2026 India Semi Final Scenario
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
PAK vs SL Super-8 Live Score: श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, पाकिस्तान की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव
LIVE: श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, पाकिस्तान की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव
क्रिकेट
बारिश से रद्द हुआ भारत और वेस्टइंडीज का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान
बारिश से रद्द हुआ भारत और वेस्टइंडीज का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान
क्रिकेट
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
क्रिकेट
Watch: मैदान पर बजा ढोल, खिलाड़ी-अधिकार सब नाचे; चैंपियन बनने के बाद जम्मू-कश्मीर ने ऐसे मनाया जश्न
मैदान पर बजा ढोल, खिलाड़ी-अधिकार सब नाचे; चैंपियन बनने के बाद जम्मू-कश्मीर ने ऐसे मनाया जश्न
Advertisement

वीडियोज

PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इजरायल ने हमें धोखा दिया, अगर PM के एयरक्राफ्ट को कुछ...', ईरान पर हमले को लेकर भड़के ओवैसी, सरकार से की ये मांग
'इजरायल ने हमें धोखा दिया, अगर PM के एयरक्राफ्ट को कुछ...', ईरान पर हमले को लेकर भड़के ओवैसी, सरकार से की ये मांग
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
क्रिकेट
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
विश्व
Trump on Iran War: ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, बराक ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
हेल्थ
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget