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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का 5वां टी20? बेंगलुरु के मौसम ने बढ़ाई टेंशन

बारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का 5वां टी20? बेंगलुरु के मौसम ने बढ़ाई टेंशन

बेंगलुरु में शनिवार (17 अक्टूबर) को भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 खेला जाएगा. मैच से खराब मौसम के पूर्वानुमान ने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है. बारिश का खतरा मंडरा रहा है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 16 Oct 2026 04:44 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर (शनिवार) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. 4 मैचों के बाद सीरीज 2-2 की बराबरी पर है. लिहाजा आखिरी मुकाबला तय करेगा कि सीरीज किसके नाम होगी, लेकिन उससे पहले आए मौसम के अपडेट ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है. मैच के दिन बेंगलुरु में बारिश का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है. 

पहले 4 मैचों में मौसम का किसी भी तरह का कोई दखल देखने को नहीं मिला है. लिहाजा फैंस सीरीज डिसाइडर भी बगैर किसी खलल के ही देखना चाहेंगे. तो आइए जानते हैं कि मैच के दिन बेंगलुरु का मौसम कैसा रहने की उम्मीद है. 

भारत बनाम बेंगलुरु के 5वें टी20 के दौरान बेंगलुरु का मौसम 

BBC वेदर के मुताबिक, शनिवार यानी 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में मैच के वक्त बारिश से 70 फीसद आसार हैं. मुकाबले की शुरुआत 7 बजे से होगी. उससे पहले 2 घंटे पहले यानी 5 बजे करीब 66% बारिश के चांस हैं. एक घंटे पहले यानी 6 बजे 68% बारिश आ सकती है. ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 7 बजे 69%, आठ बजे 70%, नौ बजे 70% और दस बजे 69% बारिश आ सकती है. लिहाजा मैच के दौरान बारिश का दखल देखने को मिल सकता है. मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले 6:30 बजे टॉस होगा. 

चिन्नास्वामी स्टेडियम का शानदार ड्रेनेज सिस्टम

बेंगलुरु के स्टेडियम में 'सब-एयर' ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है. इसे भारत में मौजूद किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बेहतर सिस्टम माना जाता है. इस सिस्टम की मदद से कुछ ही देर में पानी निकल जाता है. बारिश बंद होने के 10-15 मिनट के अंदर पूरा स्टेडियम सूख जाता है. इससे इस मैदान पर बारिश रुकने के बाद मैच शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगता है. 

पांचवें टी20 के लिए भारत का स्क्वॉड 

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा [वीसी], शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार. 

पांचवें टी20 के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वॉड 

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, रोस्टन चेज़, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, अकील होसेन, अमीर जांगू, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे. 

 

यह भी पढ़ें: 20 ओवर में 300..., भारत-वेस्टइंडीज सीरीज पर संजय मांजरेकर का हैरान करने वाला बयान

Published at : 16 Oct 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Weather RAIN India Vs West Indies 5th T20I
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