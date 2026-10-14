आज भारत-वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज (14 अक्टूबर) भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाएगा. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें भिड़ेंगी. एक बार फिर फैंस को हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. इसी मैदान पर टीम इंडिया ने 20 ओवर में 297 रन ठोके थे. भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में कमेंट्री का लुत्फ भी उठा सकेंगे. मोबाइल पर मैच जियोस्टार पर लाइव देख सकेंगे. शाम साढ़े 6 बजे मैच का टॉस होगा और शाम सात बजे से मैच की शुरुआत होगी.

हेड टू हेड में कौन आगे ?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच हेड टू हेड की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल में कुल 34 बार भिड़ंत हुई है. इस दौरान 22 मैच भारत ने जीते हैं, तो 11 मैचों में वेस्टइंडीज को जीत मिली है. इसके अलावा एक मैच नो रिजल्ट रहा है.

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर बल्लेबाजों की मौज रहती है. टीम इंडिया ने यहां बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन ठोक दिए थे. ऐसे में आज भी फैंस को हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. आईपीएल में भी यहां खूब रन बनते हैं. वैसे, इस मैदान पर कोई भी टारगेट चेज भी किया जा सकता है.

मैच प्रिडिक्शन

भले ही वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 मैच में 250 रन चेज कर इतिहास रचा था. फिर भी चौथे टी20 में हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर भारत का पलड़ा भारी दिखा रहा है. मैच में भारत की जीत के चांस ज्यादा हैं. हालांकि, वेस्टइंडीज की टीम इस मैदान पर कड़ी टक्कर जरूर दे सकती है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, मयंक यादव, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग इलेवन- शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कीमो पॉल/रोमारियो शेफर्ड, शमार स्प्रिंगर, रोस्टन चेज, शमार जोसेफ और गुडाकेश मोती

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