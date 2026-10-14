IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज भारत-वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज भारत-वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

India vs West Indies 4th T20I: आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच हैदराबाद में चौथा टी20 मैच खेला जाना है. यहां जानें इस मुकाबले की A टू Z डिटेल्स.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 14 Oct 2026 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

आज (14 अक्टूबर) भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाएगा. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें भिड़ेंगी. एक बार फिर फैंस को हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. इसी मैदान पर टीम इंडिया ने 20 ओवर में 297 रन ठोके थे. भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है. 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में कमेंट्री का लुत्फ भी उठा सकेंगे. मोबाइल पर मैच जियोस्टार पर लाइव देख सकेंगे. शाम साढ़े 6 बजे मैच का टॉस होगा और शाम सात बजे से मैच की शुरुआत होगी. 

हेड टू हेड में कौन आगे ?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच हेड टू हेड की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल में कुल 34 बार भिड़ंत हुई है. इस दौरान 22 मैच भारत ने जीते हैं, तो 11 मैचों में वेस्टइंडीज को जीत मिली है. इसके अलावा एक मैच नो रिजल्ट रहा है.

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर बल्लेबाजों की मौज रहती है. टीम इंडिया ने यहां बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन ठोक दिए थे. ऐसे में आज भी फैंस को हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. आईपीएल में भी यहां खूब रन बनते हैं. वैसे, इस मैदान पर कोई भी टारगेट चेज भी किया जा सकता है. 

मैच प्रिडिक्शन 

भले ही वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 मैच में 250 रन चेज कर इतिहास रचा था. फिर भी चौथे टी20 में हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर भारत का पलड़ा भारी दिखा रहा है. मैच में भारत की जीत के चांस ज्यादा हैं. हालांकि, वेस्टइंडीज की टीम इस मैदान पर कड़ी टक्कर जरूर दे सकती है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, मयंक यादव, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग इलेवन- शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कीमो पॉल/रोमारियो शेफर्ड, शमार स्प्रिंगर, रोस्टन चेज, शमार जोसेफ और गुडाकेश मोती 

यह भी पढ़ें- 

कब, कहां और कैसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का चौथा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Shai Hope India Vs West Indies IND Vs WI 4th T20 SHREYAS IYER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
RCB ने गौतम गंभीर को दी जन्मदिन की बधाई, फैंस बोले- 'वो हमसे बहुत नफरत...'
RCB ने गौतम गंभीर को दी जन्मदिन की बधाई, फैंस बोले- 'वो हमसे बहुत नफरत...'
क्रिकेट
हजारों रुपये में बेच रहे थे भारत-वेस्टइंडीज मैच के मुफ्त पास, HCA मेंबर समेत 4 गिरफ्तार
हजारों रुपये में बेच रहे थे भारत-वेस्टइंडीज मैच के मुफ्त पास, HCA मेंबर समेत 4 गिरफ्तार
क्रिकेट
IND vs WI 4th t20 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का चौथा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का चौथा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में श्रेयस अय्यर की बड़ी छलांग, टॉप-5 में 3 भारतीय; नंबर-1 पर भी दबदबा
ICC रैंकिंग में श्रेयस अय्यर की बड़ी छलांग, टॉप-5 में 3 भारतीय
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
महाराष्ट्र
तिहाड़ जेल भेजे गए सौरव-रांका, अब सुप्रिया सुले ने गृह मंत्रालय से की ये मांग
तिहाड़ जेल भेजे गए सौरव-रांका, अब सुप्रिया सुले ने गृह मंत्रालय से की ये मांग
क्रिकेट
हजारों रुपये में बेच रहे थे भारत-वेस्टइंडीज मैच के मुफ्त पास, HCA मेंबर समेत 4 गिरफ्तार
हजारों रुपये में बेच रहे थे भारत-वेस्टइंडीज मैच के मुफ्त पास, HCA मेंबर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
राहुल गांधी की याचिका की कमियां दूर, सुनवाई की आई संभावित तारीख, ओवैसी भी पहुंचे SC
राहुल गांधी की याचिका की कमियां दूर, सुनवाई की आई संभावित तारीख, ओवैसी भी पहुंचे SC
इंडिया
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में तीन महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव? हाईकोर्ट ने दिया आदेश
यूपी में तीन महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव? हाईकोर्ट ने दिया आदेश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget