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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे T20 के लिए इंदौर पहुंची भारत-वेस्टइंडीज टीम, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत

तीसरे T20 के लिए इंदौर पहुंची भारत-वेस्टइंडीज टीम, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत

भारत और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम शनिवार को इंदौर पहुंची, जहां होल्कर स्टेडियम में रविवार को तीसरा टी20 खेला जाएगा. एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों के स्वागत में भारी भीड़ पहुंची.

Written By : शिवम |  Updated at : 10 Oct 2026 05:44 PM (IST)
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इंदौर के होल्कर स्टेडियम में होने वाला भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20 अब और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है. दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, भारत 250 रनों का बड़ा स्कोर डिफेंड नहीं कर पाई. सीरीज 1-1 से बराबर है, इंदौर में जीतने वाली टीम 5 मैचों की सीरीज में बढ़त बना लेगी. प्लेयर्स शनिवार को शहर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे थे.

भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20 रविवार, 11 अक्टूबर को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. टॉस आधे घंटे पहले 6:30 बजे होगा. ये मुकाबला भी हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद है, क्योंकि इंदौर की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है. पिछले टी20 में 500 से ज्यादा रन बने, शाइ होप ने 102 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. ये वेस्टइंडीज के लिए दूसरा सबसे तेज शतक था, जो 45 गेंदों में आया.

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चार्टेड प्लेन से इंदौर पहुंचे खिलाड़ी

भारत और वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ी शनिवार दोपहर एक साथ इंदौर पहुंचे. एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने आए थे.

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव, नमन धीर, प्रिंस यादव.

वेस्टइंडीज स्क्वॉड

शाइ होप (कप्तान और विकेटकीपर), अकील हुसैन, रॉस्टन चेस, गुडाकेश मोती, शिमरोन हेटमेयर, अमीर जांगू (विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रू (विकेटकीपर), कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, शेरफेन रदरफोर्ड, मैथ्यू फोर्ड, कामिल पूरन, श्मार जोसफ.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 10 Oct 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Holkar Stadium IND Vs WI INDORE
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