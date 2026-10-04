जहां भारत से ज्यादा वेस्टइंडीज ने खेले हैं मैच, वहां होगा पहला टी20; आंकड़े कर देंगे हैरान

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20 6 अक्टूबर को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में खेला जाएगा. एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर आ रही भारतीय टी20 टीम के खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज इस टीम में शामिल हैं. हालांकि क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में वेस्टइंडीज को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता, इसलिए मुकाबला टक्कर का होने की पूरी उम्मीद है. ऐसे में चलिए आपको इस स्टेडियम के रिकार्ड्स के बारे में बताते हैं.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी, जिसका पहला मुकाबला मंगलवार, 6 अक्टूबर को होगा. ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. टॉस आधे घंटे पहले 6:30 बजे होगा. इस ग्राउंड पर टीम इंडिया ने 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इससे ज्यादा मैच वेस्टइंडीज ने खेले हैं.

इकाना स्टेडियम का T20I रिकॉर्ड

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कुल 6 टी20 इंटरनेशनल मैच अभी तक हुए हैं. भारत ने यहां पर 3 और वेस्टइंडीज ने 4 टी20 मैच खेले हैं. आमतोर पर ऐसा नहीं होता कि किसी टीम के घरेलू मैच में मेहमान टीम ने उनसे ज्यादा मैच खेले हों.

भारत ने यहां खेले 3 टी20 इंटरनेशनल मैच में सभी में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 4 मैचों में से सिर्फ 1 में जीत दर्ज की है और 3 हारे हैं. यहां भारत और वेस्टइंडीज मैच इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ है, जिसमें भारत ने 71 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी.

इकाना स्टेडियम में खेले गए 6 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से 5 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है. यहां सिर्फ 1 बार ही लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को जीत मिली है, उस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया था.

कभी नहीं बने 200 रन

इकाना स्टेडियम में टी20 इंटरनेशनल में कभी कोई टीम 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई. यहां सबसे बड़ा स्कोर 199 का है, जो टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 2022 में बनाया था. वेस्टइंडीज का यहां सबसे बड़ा स्कोर 164 का है, जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 2019 में बनाया था.

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