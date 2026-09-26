बारिश से रद्द होगा भारत-वेस्टइंडीज पहला वनडे, मौसम को लेकर आया अपडेट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत रविवार, 27 सितंबर से होगी. पहला वनडे मैच कल यानी रविवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. बीते एक दिन से देश के कई हिस्साों में लगातार बारिश हो रही है. ऐसे में फैंस यह जानना चाह रहे हैं कि तिरुवनंतपुरम में रविवार को मौसम कैसा रहेगा? मैच होगा या बारिश से रद्द हो जाएए? यहां आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा.

शुभमन गिल टीम इंडिया के कप्तान हैं तो शाई होप के हाथों में वेस्टइंडीज टीम की कमान है. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इस सीरीज का हिस्सा हैं. नमन धीर और आकिब नबी डार जैसे युवा खिलाड़ियों को भी इस सीरीज में मौका दिया गया है.

हेड टू हेड में कौन आगे?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 142 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 72 मैचों में बाजी मारी है. वहीं 64 मैचों में कैरेबियाई टीम ने भारत को हराया है. दोनों के बीच दो वनडे मैच टाई रहे हैं. वहीं चार मुकाबलों का कोई रिजल्ट नहीं निकला है.

क्या बारिश से रद्द होगा पहला वनडे?

फैंस के लिए अच्छी खबर है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे में बारिश के आसार ज्यादा नहीं है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को तिरुवनंतपुरम में बारिश की संभावना काफी कम है. मैच के समय बारिश की संभावना सिर्फ 15 प्रतिशत बताई गई है. रिपोर्ट की मानें तो बीच में आसमान पर बादल छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन बारिश मैच में खलल नहीं डालेगी. ऐसे में फैंस को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच आप दोपहर दो बजे से लाइव देख सकेंगे. मुकाबले का टॉस दोपहर डेढ़ बजे होगा. यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा.

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