आज से 2026 टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है. टूर्नामेंट के पहले दोनों मैच रोमांचक रहे. अब आज का तीसरा मैच भारत और अमेरिका यानी यूएसए के बीच है. यूएसए की टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ियों की भरमार है. टीम इंडिया में इस मैच से पहले एक बदलाव हुआ है. हर्षित राणा चोटिल होने की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है. भारत और यूएसए के बीच मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

संजू सैमसन भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर रह सकते हैं. जिस तरह की फॉर्म में ईशान किशन हैं, उन्हें टीम से बाहर करना कोई भी नहीं चाहेगा. ऐसे में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन भारत के लिए ओपनिंग करते दिख सकते हैं. इसके बाद तीन नंबर पर तिलक वर्मा के खेलने की उम्मीद है. टीम इंडिया अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के रूप में स्पिन के तीन विकल्प के साथ उतर सकती है.

पिच रिपोर्ट

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है. यहां हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है, क्योंकि यहां कोई भी टारगेट चेज हो जाता है. ओस का भी प्रभाव रहने की उम्मीद है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए यूएसए की टीम- मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्टुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर, शैडली वान शल्कविक, शेहान जयसूर्या, जसदीप सिंह, संजय कृष्णमूर्ति

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया- ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन और वाशिंगटन सुंदर