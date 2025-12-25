हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटना बारिश-तूफान, ना दंगा, इस अजीब कारण से मैच हुआ रद्द तो कप्तानों पर हो गया केस; ये कहानी आपको हिला डालेगी

ना बारिश-तूफान, ना दंगा, इस अजीब कारण से मैच हुआ रद्द तो कप्तानों पर हो गया केस; ये कहानी आपको हिला डालेगी

On This Day Cricket 25 December: क्रिसमस का दिन, साल था 1997. भारत और श्रीलंका का वनडे मैच होने वाला था, लेकिन 18 गेंद के खेल के बाद मैच रद्द कर दिया गया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Dec 2025 07:50 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट मैच कई कारणों से रद्द हो सकता है. बारिश आ जाए, तूफान या फिर रोष में आकर फैंस मैदान में घुस आएं या फिर मैदान की लाइट ही चली जाए. ऐसे कई कारणों से मैच रद्द घोषित किया जा सकता है. मगर हम कहें कि एक मुकाबले में पिच इतनी खतरनाक थी कि डर में आकर मैच ही रद्द कर दिया गया, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे.

खतरनाक पिच, तो मैच रद्द

जी हां, ये बात साल 1997 की है, जब खतरनाक पिच होने के कारण मैच रद्द कर दिया गया था. उस साल 25 दिसंबर के दिन इंदौर में भारत और श्रीलंका का मैच खेला जा रहा था. मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. नई पिच में दरारें साफ देखी जा सकती थीं, जिसमें असामान्य उछाल के कारण बल्लेबाजी कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था.

केवल 3 ओवर का खेल हो पाया था, जिसके बाद पिच की जांच हुई, तो दोनों टीमों और अंपायरों ने मिलकर मैच रद्द किए जाने पर सहमति जताई. मैच रद्द होने पर दर्शक इस तरह भड़के कि इंदौर कोर्ट में दोनों टीमों के कप्तान सचिन तेंदुलकर और अर्जुन राणातुंगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था. इसमें दलील रखी गई कि खिलाड़ियों ने मिलकर दर्शकों के साथ धोखाधड़ी की.

पिच पर हुआ था बवाल

भारतीय टीम सीरीज का पहला वनडे मैच 7 विकेट से जीत चुकी थी. दूसरे ODI के लिए भारतीय टीम ने घास से ढकी बाउंस वाली पिच की मांग की थी. इसका उद्देश्य श्रीलंकाई बल्लेबाजों को स्ट्रोक लगाने से रोकना था. मगर पिच क्यूरेटर रहे नरेंद्र मेनन ने इसके उलट ऐसी पिच तैयार की, जिसपर बड़े-बड़े क्रैक दूर से ही देखे जा सकते थे. मेनन का दावा था कि यह पिच तेज और स्पिन गेंदबाजी, दोनों के लिए मददगार रहेगी.

इसके बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने दूसरी पिच तैयार करने की मांग की. टीम मैनेजमेंट और पिच क्यूरेटर, नरेंद्र मेनन के बीच खूब बहस हुई, जिसके बाद दूसरी पिच को तैयार करने के लिए उसपर पानी डाला गया. अभी दूसरी पिच तैयार करने की प्रक्रिया ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी, तभी श्रीलंकाई टीम मैदान में आ गई. पिच बदलने को लेकर श्रीलंका टीम ने कड़ी आपत्ति जताई और शिकायत के बाद मैच रेफरी रहे अहमद इब्राहिम ने पहली वाली पिच पर मैच खेले जाने का आदेश दिया था, जिसपर बड़े-बड़े क्रैक दिख रहे थे.

बाद में मैच के दौरान मैदान पर जो हुआ, वो सबके सामने था. नतीजन खतरनाक पिच को कारण बताकर भारत बनाम श्रीलंका वनडे मैच को रद्द कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें:

BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 25 Dec 2025 07:50 PM (IST)
Tags :
On This Day 25 December On This Day Cricket INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: स्टाइल से लेकर स्माइल तक, बॉलीवुड का क्रिसमस बना सुपर स्पेशल (25.12.2025)
ABP Report: तारिक रहमान...ढाका में इंतकाम! | Bangladesh Violence News | Yunus | Sheikh Hasina
शादी में Risk? Wedding Insurance है Smart Solution | Insurance| Paisa Live
UP Politics: 2027 की सियासत, मूर्ति पर महाभारत | Akhilesh Yadav | CM Yogi
Sunidhi Concert:🎤Sunidhi की आवाज पर झूम उठा Mumbai, Concert में दिखा जबरदस्त Craze #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
साउथ सिनेमा
Pongal Week Box Office Clash: पोंगल वीक में होगा महाक्लैश, 'द राजा साब' से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगी ये 5 बड़ी साउथ फिल्में
पोंगल वीक में होगा महाक्लैश, 'द राजा साब' से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगी ये 5 बड़ी साउथ फिल्में
विश्व
'ये बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', कंबोडिया में भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई थी चिंता, अब थाईलैंड ने दी सफाई
'बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई चिंता, थाईलैंड की सफाई
नौकरी
BSF में निकली 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 69 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
BSF में निकली 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 69 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
हेल्थ
Mouth Cancer: शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर! एक पेग से भी हो सकता है मुंह का कैंसर, इस रिसर्च में सामने आया डराने वाला सच
शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर! एक पेग से भी हो सकता है मुंह का कैंसर, इस रिसर्च में सामने आया डराने वाला सच
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Embed widget