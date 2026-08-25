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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SL 2nd Test Day 3 Live: श्रीलंका 100 के पार, कर ली जबरदस्त वापसी, पासिंदु की फिफ्टी

IND vs SL 2nd Test Day 3 Live: श्रीलंका 100 के पार, कर ली जबरदस्त वापसी, पासिंदु की फिफ्टी

IND vs SL 2nd Test Day 3 Live Score: दूसरे दिन स्टंप्स तक श्रीलंका ने 8 रन के स्कोर तक 2 विकेट गंवा दिए थे. भारत ने पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की थी.

Written By : नीरज शर्मा  | Updated at : 25 Aug 2026 11:41 AM (IST)

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Key Events
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भारत बनाम श्रीलंका दूसरा टेस्ट तीसरा दिन लाइव ब्लॉग
Source : सोशल मीडिया

Background

भारत और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट कोलंबो में खेला जा रहा है. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका महज 8 रनों पर 2 विकेट खो चुका था. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 503 रनों पर घोषित की थी. देवदत्त पडिक्कल के बाद ध्रुव जुरेल ने भी सेंचुरी पूरी की और 115 रन बनाकर नाबाद लौटे.

दूसरे दिन स्टंप्स तक श्रीलंका ने लाहिरु उदारा और प्रभात जयसूर्या का विकेट खो दिया था. भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुतार एक-एक विकेट ले चुके हैं. दिन की आखिरी गेंद पर सुतार ने जयसूर्या का विकेट लिया था. श्रीलंका पहली पारी में अभी 495 रनों से पीछे है और टीम इंडिया के पास पारी के अंतर से बड़ी जीत दर्ज करने का अवसर होगा.

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 23 जीत दर्ज की हैं, जिनमें से 12 जीत पारी के अंतर से आई हैं. अब कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया 13वीं बार श्रीलंका को पारी के अंतर से हरा सकती है.

पहली पारी में भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन, ध्रुव जुरेल 115 रन बनाकर नाबाद रहे. उनके अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 50 रन और ऋषभ पंत ने 63 रनों का योगदान दिया. पंत मैच के पहले दिन रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन दूसरे दिन बल्लेबाजी करने वापस आए और अपने टेस्ट करियर की 21वीं फिफ्टी लगाई.

11:39 AM (IST)  •  25 Aug 2026

IND vs SL 2nd Test Day 3 Live: श्रीलंका 100 के पार

श्रीलंका का स्कोर 100 रनों के पार चला गया है. 26 ओवर में श्रीलंका ने 3 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना लिए हैं. सूरियाबंदारा ने फिफ्टी पूरी कर ली है, उनके साथ कामिंदु मेंडिस 27 रन बनाकर खेल रहे हैं. उनकी पार्टनरशिप 71 रनों की हो गई है. 

11:20 AM (IST)  •  25 Aug 2026

IND vs SL 2nd Test Day 3 Live: पासिंदु-कामिंदु की जोड़ी जम गई

पासिंदु सूरियाबंदारा और कामिंदु मेंडिस की जोड़ी जम गई है और उनके बीच 49 रनों की साझेदारी हो चुकी है. श्रीलंका ने 22 ओवर में 84 रन बना लिए हैं और उसके 3 विकेट गिर चुके हैं. मेंडिस ने 18 रन बना लिए हैं और सूरियाबंदारा 39 रन बनाकर खेल रहे हैं. 

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