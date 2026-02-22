हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका से भारत का पहला मुकाबला, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग समेत फुल डिटेल्स

IND vs SA: सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका से भारत का पहला मुकाबला, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग समेत फुल डिटेल्स

IND vs SA Super 8: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 स्टेज में भारत का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा. प्लेइंग इलेवन समेत लाइव स्ट्रीमिंग सारी डिटेल्स जान लीजिए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Feb 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

India vs South Africa Super 8 Live Streaming: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत अपना पहला सुपर-8 मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी. ये दोनों टीम अभी तक वर्ल्ड कप में हारी नहीं हैं. एक तरफ टीम इंडिया ग्रुप A को टॉप करके आ रही है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप D में पहला स्थान हासिल किया था. 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी यही दो टीम आमने-सामने आई थीं, जहां भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. खैर अभी सामने सुपर-8 की चुनौती है. उससे पहले प्लेइंग इलेवन और लाइव स्ट्रीमिंग समेत मैच से जुड़ी सारी डिटेल जान लीजिए.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: लाइव स्ट्रीमिंग

सुपर-8 में भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच रविवार, 22 फरवरी को खेला जाएगा. यह मैच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है.

लाइव मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा. टीवी पर भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर आएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर होगी.

संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डि कॉक, एडन मार्करम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी

कैसी रहेगी पिच?

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए मददगार रहती है. मौजूदा वर्ल्ड कप में यहां 3 मैच खेले जा चुके हैं, जिनकी 6 पारियों में सिर्फ एक बार हुआ है जब किसी टीम ने 170 से कम रन बनाए हों. सुपर ओवर तक चला दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान मैच इसी मैदान पर हुआ था. जाहिर है, भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच में भी उसी अंदाज में चौके-छक्कों की बारिश हो सकती है.

मौसम का हाल

वर्ल्ड कप में सुपर-8 का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी. मगर अहमदाबाद का मौसम इससे उलट रहने वाला है. आसमान में तेज धूप निकलने का अनुमान है. दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

PAK vs NZ: आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम, यहां जानें

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
 India Vs South Africa IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA: सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका से भारत का पहला मुकाबला, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग समेत फुल डिटेल्स
सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका से भारत का पहला मुकाबला, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग समेत फुल डिटेल्स
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? मौसम को लेकर आया अपडेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
IND vs PAK: सेमीफाइनल में टीम इंडिया को हराएगा पाकिस्तान, दावे पर मुंह छुपाकर हंसने लगा पाकिस्तानी दिग्गज; देखें वीडियो
सेमीफाइनल में टीम इंडिया को हराएगा पाकिस्तान, दावे पर मुंह छुपाकर हंसने लगा पाकिस्तानी दिग्गज
क्रिकेट
न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच में बारिश बनी विलेन, रद्द हुआ मैच; अब कैसे होगा विजेता का फैसला?
न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच में बारिश बनी विलेन, रद्द हुआ मैच; अब कैसे होगा विजेता का फैसला?
Advertisement

वीडियोज

sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
BJP Protest Against Cong: समिट में शर्ट उतारी...कौन-किस पर भारी? | BJP Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
बिहार
अब अपने समय से ही होंगे छात्रसंघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी ने चंद घंटों में वापस लिया फैसला
अब अपने समय से ही होंगे छात्रसंघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी ने चंद घंटों में वापस लिया फैसला
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? मौसम को लेकर आया अपडेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget