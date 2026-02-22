हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत और दक्षिण अफ्रीका का सुपर-8 मैच बारिश में धुला, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? जानें नियम

भारत और दक्षिण अफ्रीका का सुपर-8 मैच बारिश में धुला, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? जानें नियम

IND vs SA Weather: आज सुपर-8 में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है तो जानिए सेमीफाइनल का फैसला कैसे होगा? यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Feb 2026 03:36 PM (IST)
India vs South Africa Rain Chances: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 का सबसे पहला मैच बारिश में धुल गया था. पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका. आज सुपर-8 में भारतीय टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होना है. यदि यह मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ जाता है, तो जानिए सेमीफाइनल का फैसला कैसे होगा.

अगर रद्द हुआ भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच, तो क्या?

अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका का सुपर-8 मैच बारिश या किसी अन्य कारण से रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों में से कोई भी बाहर नहीं होगी, बल्कि उन्हें एक-एक अंक मिलेगा. ठीक वैसे, जैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को मिला था. आज का मैच रद्द होने पर भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के पास सेमीफाइनल में जाने का पूरा मौका होगा.

भारतीय टीम को इसके बाद 26 फरवरी को जिम्बाब्वे और 1 मार्च को वेस्टइंडीज के साथ भी मैच खेलना है. उन्हें जीतकर भी टीम इंडिया सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकती है. यही बात दक्षिण अफ्रीका पर भी लागू होती है, क्योंकि उसे भी आज के बाद सुपर-8 में 2 मैच और खेलने हैं.

आज कैसा रहेगा मौसम?

यह सुपर-8 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. रविवार को अहमदाबाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है और हल्की हवा चल सकती है. दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान भी काफी गर्मी रह सकती है.

भारत और दक्षिण अफ्रीका अब तक अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 35 बार आमने-सामने आए हैं, जिनमें 21 बार भारत ने बाजी मारी है और अफ्रीका केवल 13 बार जीत दर्ज कर सका है. उनके एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका था. 2024 की शुरुआत से लेकर अब तक दोनों टीम 9 बार आमने-सामने आई हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका केवल 2 बार जीत दर्ज कर सका है.

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के ये 4 खतरनाक खिलाड़ी, टीम इंडिया को रहना होगा सावधान; आज है सुपर-8 का मैच

Published at : 22 Feb 2026 03:36 PM (IST)
India Vs South Africa IND VS SA T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026
