Watch: 'मैं वापस मोटा हो जाऊंगा...', केक देखकर बोले रोहित शर्मा; विराट कोहली की भी छूटी हंसी

दक्षिण अफ्रीका को निर्णायक मुकाबले में हराकर होटल लौटी टीम इंडिया के लिए केक तैयार था. विराट कोहली से केक काटने को कहा गया, उन्होंने यशस्वी जायसवाल को ऐसा करने के लिए कहा. यशस्वी ने केक काटकर सबसे पहले विराट कोहली को खिलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने रोहित शर्मा से केक खाने को कहा तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर कोहली की भी हंसी छूट गई.

विराट कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया, जिन्होंने 3 मैचों में कुल 302 रन बनाए. कोहली ने पहले दो वनडे में शतक (135 और 102) जड़ा था, निर्णायक मुकाबले में उन्होंने 65 रनों की नाबाद पारी खेली. 45 गेंदों में खेली इस पारी में कोहली ने 3 छक्के, 6 चौके जड़े. इससे पहले यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी कर भारत की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी थी.

'मैं वापस मोटा हो जाऊंगा', ये क्यों बोले रोहित शर्मा?

हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा ने पिछले कुछ महीनों में अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया है, उन्होंने कड़ी मेहनत कर कई किलो वजन घटाया है. अपनी फिटनेस को लेकर रोहित अब ज्यादा सतर्क नजर आने लगे हैं. ऐसा ही विशाखापट्टनम में देखने को मिला. जब भारतीय प्लेयर्स सीरीज जीतकर होटल लौटे तो वहां उनके सेलिब्रेशन के लिए एक केक तैयार था. विराट कोहली को केक काटने के लिए कहा गया, उन्होंने यशस्वी को चाक़ू थमा दिया.

यशस्वी ने केक काटकर पहले विराट कोहली को खिलाया, उन्होंने खा लिया. इसके बाद यशस्वी ने रोहित शर्मा के सामने केक किया तो उन्होंने कहा, "मैं वापस मोटा हो जाऊंगा" और वहां से हंसते हुए

चले गए. इस पर विराट कोहली समेत वहां सभी लोग हंस पड़े.

never in my life I would have imagined that virat would eat the cake but rohit tf 😭😭pic.twitter.com/oXzJzd53Y5 — Nush (@kyayaarcheeks) December 6, 2025

यशस्वी जायसवाल बने प्लेयर ऑफ द मैच

भारत लगातार 20 वनडे मैचों में टॉस हारने के बाद पहली बार भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे में टॉस जीता था. पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 270 रन बना पाई थी. इसका पीछा करते हुए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी की. रोहित ने 73 गेंदों में 3 छक्के, 7 चौकों की मदद से 75 रन बनाए. यशस्वी जायसवाल ने इसके बाद अपना पहला वनडे शतक जड़ा, वह 121 गेंदों में 116 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने इस पारी में 2 छक्के और 12 चौके जड़े. विराट कोहली 45 गेंदों में 3 छक्के, 6 चौकों की मदद से 65 रन बनाकर नाबाद रहे. यशस्वी को मैच और विराट को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया.