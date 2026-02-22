LIVE: अहमदाबाद में भारत और दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट

IND vs SA Super-8 Live Score: अहमदाबाद में भारत और दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट
India vs South Africa Super-8 Live Cricket Score: यहां आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले का लाइव स्कोर और मैच से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 स्टेज का सबसे बड़ा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने-सामने हैं. इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है और दोनों ही टीमों में पावर हिटर्स की भरमार है. ऐसे में हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है.
भारत और दक्षिण अफ्रीका, दोनों ही लीग स्टेज में अजेय रहे हैं. एक तरफ टीम इंडिया ग्रुप A को टॉप करके आ रही है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप D में पहला स्थान हासिल किया था. 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी यही दो टीम आमने-सामने आई थीं, जहां भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. खैर अभी सामने सुपर-8 की चुनौती है.
नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए मददगार रहती है. मौजूदा वर्ल्ड कप में यहां 3 मैच खेले जा चुके हैं, जिनकी 6 पारियों में सिर्फ एक बार हुआ है जब किसी टीम ने 170 से कम रन बनाए हों. सुपर ओवर तक चला दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान मैच इसी मैदान पर हुआ था. जाहिर है, भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच में भी उसी अंदाज में चौके-छक्कों की बारिश हो सकती है.
लाइव स्ट्रीमिंग
सुपर-8 में भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा. टीवी पर भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर आएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर होगी.
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती
एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रेयान रिकल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसेन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज और लुंगी एनगिडी
IND vs SA Super-8 Live Score: भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह
