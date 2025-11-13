हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट क्रिकेट में कई यादगार जीतें दर्ज हुईं हैं. जानिए उन पांच मुकाबलों के बारे में जिनमें सबसे ज्यादा रनों से जीत दर्ज की गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Nov 2025 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट क्रिकेट हमेशा से रोमांच से भरा रहा है. इन दो टीमों के बीच कई ऐसे मुकाबले हुए हैं, जिनमें किसी एक टीम ने विशाल रन अंतर से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया. आइए नजर डालते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचों में सबसे बड़ी जीतों कब-कब दर्ज की गई है.

भारत की सबसे बड़ी जीत - दिल्ली, 2015 (337 रन से)

दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर दिसंबर 2015 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 337 रनों से हराकर सीरीज का शानदार अंत किया. आर. अश्विन और रवींद्र जडेजा की फिरकी ने साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को 143.1 ओवर में धराशायी कर दिया. भारत ने 481 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन प्रोटियाज बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों के सामने बेबस नजर आए. यह जीत भारत की साउथ अफ्रीका पर अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट जीत साबित हुई.

साउथ अफ्रीका की 329 रन की जीत - कोलकाता, 1996

1996 में ईडन गार्डन्स टेस्ट भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था. हैंसी क्रोनिए की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 329 रनों के भारी अंतर से हराया था. भारतीय बल्लेबाजी लाइन-अप मात्र 53.3 ओवर में सिमट गई. यह जीत साउथ अफ्रीका की भारत के खिलाफ सबसे यादगार जीतों में गिनी जाती है.

डरबन का कहर - 1996 में 328 रन की जीत

उसी साल दिसंबर में डरबन टेस्ट में भी साउथ अफ्रीका ने भारत को 328 रनों से शिकस्त दी थी. केवल 34 ओवरों में पूरी भारतीय टीम ढेर होकर पवेलियन वापस लौट गई थी. एलन डोनाल्ड और शॉन पोलॉक की घातक गेंदबाजी के आगे कोई भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं सका.

केप टाउन टेस्ट - 282 रन से साउथ अफ्रीका की जीत (1997)

1997 के केप टाउन टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को 282 रनों से मात दी थी. उस मैच में ब्रायन मैकमिलन और गैरी कर्स्टन शानदार पारियां खेलकर अपनी टीम को एक मजबूत स्कोर तक ले गए थे. वहीं  भारतीय टीम चौथी पारी में बुरी तरह लड़खड़ा गई और इतने बड़े अंतर से मैच हार गई.

भारत की 280 रन की जीत -  कानपुर(1996)

दिसंबर 1996 में कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत ने साउथ अफ्रीका को 280 रनों से हराया था. अनिल कुंबले की शानदार गेंदबाजी और मोहम्मद अजहरुद्दीन की संतुलित बल्लेबाजी ने साउथ अफ्रीकिा की टीम को पूरी तरह से दबाव में ला दिया था.  

Published at : 13 Nov 2025 06:42 AM (IST)
Tags :
Test Record IND VS SA TEST CRICKET
