भारत और दक्षिण अफ्रीका के फाइनल मैच में बारिश ने दखल दिया है. महिला वर्ल्ड कप का फाइनल मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर और दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश पाया था. भारत-दक्षिण अफ्रीका फाइनल मैच के टॉस में भी देरी हुई. सबसे बड़ा सवाल है कि आज बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया, तो किसे विजेता घोषित किया जाएगा.?

बारिश आने पर क्या है नियम?

बारिश के कारण आज फाइनल मैच नहीं हो पाता है, तो 3 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है. मगर आज कम से कम 20-20 ओवरों का मैच करवाने का प्रयास किया जाएगा. 20-20 ओवरों के मैच का कट-ऑफ टाइम रात 9:08 होगा. अगर 9 बजकर 8 मिनट तक बारिश रुक जाती है तो 20-20 ओवरों का मैच संभव है.

अगर 20-20 ओवरों का मैच शुरू होने के बाद दोबारा बारिश आ जाती है तो मुकाबला जारी नहीं रखा जाएगा. उस स्थिति में रिजर्व डे का इस्तेमाल किया जाएगा. आज ही फाइनल मैच का परिणाम लाने की प्राथमिकता होगी. अगर मैच शुरू हो ही नहीं पाता तो मुकाबला कल रिजर्व डे पर खेला जाएगा.

रिजर्व डे पर भी आ गई बारिश, तो क्या?

अगर 3 नवंबर, यानी रिजर्व डे पर भी बारिश या किसी अन्य कारण से फाइनल मैच शुरू या पूरा नहीं हो पाता है, तब दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा. महिला वर्ल्ड कप इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है, जब किन्हीं दो टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया हो.

अब तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ही महिला वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत पाए हैं. इससे पहले टीम इंडिया 2 बार फाइनल में पहुंची, लेकिन कभी चैंपियन नहीं बन पाई. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका 2025 में पहली बार फाइनल में पहुंची है.

