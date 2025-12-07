IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच हमेशा से हाई-इंटेंसिटी और रोमांच से भरपूर रहे हैं. दोनों टीमें अपनी मजबूत बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और आक्रामक खेल अंदाज के लिए जानी जाती हैं. ऐसा कई बार हुआ है जब मैच आखिरी गेंद तक लटका रहा और नतीजा बेहद कम अंतर से तय हुआ. आइए जानते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका के उन सबसे छोटे अंतर वाली जीतों के बारे में, जिनमें महज 1-5 रन ने इतिहास बदल दिया.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका - जयपुर 2010

21 फरवरी 2010 को जयपुर में खेले गए मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को सिर्फ 1 रन से हरा दिया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 299 रन बनाए थे. जवाब में प्रोटियाज ने आखिरी ओवर तक मुकाबला खींचा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और टीम को रोमांचक जीत दिलाई. यह मैच आज भी भारतीय क्रिकेट के सबसे थ्रिलर मुकाबलों में गिना जाता है.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका - जोहान्सबर्ग 2011

साल 2011 में भारत ने जोहान्सबर्ग में इतिहास दोहराया. भारत ने केवल 191 रन का साधारण लक्ष्य दिया था, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया. साउथ अफ्रीका लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन फिर भी टीम 1 रन से हार गई. इस जीत ने यह साबित कर दिया कि कम स्कोर वाले मैच भी उतने ही रोमांचक हो सकते हैं.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका - कोलकाता 1993

यह मुकाबला भारत के पुराने सुनहरे दौर की याद दिलाता है. 24 नवंबर 1993 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत ने 196 का लक्ष्य देकर मैच को रोमांचक बना दिया था. साउथ अफ्रीका मुकाबले में बनी रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में शानदार वापसी करते हुए टीम को 2 रन की संकरी जीत दिलाई.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका - केप टाउन 2022

23 जनवरी 2022 को केप टाउन में साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 रन से हराया था. 288 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी पलों में विकेट गिरने से मैच हाथ से निकल गया. यह उन मैचों में से था जहां छोटी-सी गलती बड़ी हार में बदल गई.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका - कानपुर 2015

2015 में कानपुर में खेले गए एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 5 रन से हराया था. 304 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शानदार शुरुआत की, लेकिन अंत में कुछ अहम विकेट गिरने से मैच सिर्फ 5 रन से हाथ से निकल गया.