हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे कम अंतर से जीत वाले मैच कौन से रहे हैं? जानिए

IND vs SA: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे कम अंतर से जीत वाले मैच कौन से रहे हैं? जानिए

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच ODI इतिहास में कई मुकाबले ऐसे रहे हैं जो आखिरी गेंद तक सांसें रोक देने वाला रोमांच लेकर आए. सिर्फ 1, 2, 4 और 5 रन से तय हुई ये जीतें आज भी क्रिकेट फैन्स की यादों में ताजा हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 07 Dec 2025 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच हमेशा से हाई-इंटेंसिटी और रोमांच से भरपूर रहे हैं. दोनों टीमें अपनी मजबूत बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और आक्रामक खेल अंदाज के लिए जानी जाती हैं. ऐसा कई बार हुआ है जब मैच आखिरी गेंद तक लटका रहा और नतीजा बेहद कम अंतर से तय हुआ. आइए जानते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका के उन सबसे छोटे अंतर वाली जीतों के बारे में, जिनमें महज 1-5 रन ने इतिहास बदल दिया.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका - जयपुर 2010

21 फरवरी 2010 को जयपुर में खेले गए मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को सिर्फ 1 रन से हरा दिया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 299 रन बनाए थे. जवाब में प्रोटियाज ने आखिरी ओवर तक मुकाबला खींचा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और टीम को रोमांचक जीत दिलाई. यह मैच आज भी भारतीय क्रिकेट के सबसे थ्रिलर मुकाबलों में गिना जाता है.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका - जोहान्सबर्ग 2011

साल 2011 में भारत ने जोहान्सबर्ग में इतिहास दोहराया. भारत ने केवल 191 रन का साधारण लक्ष्य दिया था, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया. साउथ अफ्रीका लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन फिर भी टीम 1 रन से हार गई. इस जीत ने यह साबित कर दिया कि कम स्कोर वाले मैच भी उतने ही रोमांचक हो सकते हैं.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका - कोलकाता 1993

यह मुकाबला भारत के पुराने सुनहरे दौर की याद दिलाता है. 24 नवंबर 1993 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत ने 196 का लक्ष्य देकर मैच को रोमांचक बना दिया था. साउथ अफ्रीका मुकाबले में बनी रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में शानदार वापसी करते हुए टीम को 2 रन की संकरी जीत दिलाई.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका - केप टाउन 2022

23 जनवरी 2022 को केप टाउन में साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 रन से हराया था. 288 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी पलों में विकेट गिरने से मैच हाथ से निकल गया. यह उन मैचों में से था जहां छोटी-सी गलती बड़ी हार में बदल गई.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका - कानपुर 2015

2015 में कानपुर में खेले गए एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 5 रन से हराया था. 304 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शानदार शुरुआत की, लेकिन अंत में कुछ अहम विकेट गिरने से मैच सिर्फ 5 रन से हाथ से निकल गया. 

Published at : 07 Dec 2025 08:16 AM (IST)
Tags :
ODI SERIES TEAM INDIA IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, CM प्रमोद सावंत ने दिए जांच के आदेश
गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री सावंत ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Putin India Visit: Vladimir Putin ने India दौरे पर वो पा लिया… जो 4 साल में खोया था |ABPLIVE
IndiGo flight Cancelled: यात्रियों के टिकट कैंसिल करने के पीछे बड़ी साजिश? | Janhit With Chitra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, CM प्रमोद सावंत ने दिए जांच के आदेश
गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री सावंत ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
नौकरी
युवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट
युवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट
हेल्थ
एंटी निकोटिन का काम करती है किचेन में रखी ये चीज, रोज जमकर सिगरेट पीने वाले जान लें ये बात
एंटी निकोटिन का काम करती है किचेन में रखी ये चीज, रोज जमकर सिगरेट पीने वाले जान लें ये बात
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget