हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND Vs SA: टीम इंडिया से अभिषेक शर्मा का नहीं इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी ये प्लेइंग 11!

IND Vs SA: टीम इंडिया से अभिषेक शर्मा का नहीं इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी ये प्लेइंग 11!

India Vs South Africa In Super-8 Match: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में आज भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा. इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में एक खिलाड़ी का पत्ता कटना तय है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 22 Feb 2026 08:59 AM (IST)
Preferred Sources

Abhishek Sharma Not Dropped From Team India Playing XI: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में भारत की भिड़ंत आज यानी 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका से होगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस हाई-वोल्टेज मैच से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर चर्चाएं तेज हैं. भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है. आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 के मुकाबले में भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हो सकता है.

अभिषेक शर्मा नहीं होंगे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से ड्रॉप

टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए अब तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है. इस टूर्नामेंट में उन्होंने पिछले तीन मैचों में लगातार तीन डक बनाए हैं, लेकिन उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं किया जाएगा. इसके साफ संकेत कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच से पहले ही दे दिए हैं. ऐसे में अभिषेक साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईशान किशन के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर-3 पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने आएंगे और इस अहम मुकाबले में उनसे भी रनों की काफी उम्मीद होगी.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी लाइन अप

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद नंबर-4 मोर्चा संभालेंगे, जबकि हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे. गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के हाथों में होगी और स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती के साथ अक्षर पटेल की जोड़ी दिखने की उम्मीद है. 

वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल की होगी टीम इंडिया में एंट्री!

भारतीय टीम की गेंदबाजी विभाग में एक बदलाव होता लगभग दिख रहा है. अक्षर पटेल की प्लेइंग इलेवन में वापसी की पूरी संभावना है. अक्षर को पिछले मैच में आराम दिया गया था, लेकिन अहमदाबाद की पिचों पर उनका रिकॉर्ड और घरेलू मैदान का अनुभव उन्हें वॉशिंगटन सुंदर की जगह प्राथमिकता दिला सकता है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11: 

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.

Published at : 22 Feb 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Washington Sundar Cricket News AXAR PATEL SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND Vs SA: टीम इंडिया से अभिषेक शर्मा का नहीं इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी ये प्लेइंग 11!
टीम इंडिया से अभिषेक शर्मा का नहीं इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी ये प्लेइंग 11!
क्रिकेट
टी20I में इन जोड़ियों का जलवा! बाबर-रिजवान से लेकर रोहित-राहुल तक, किस पार्टनरशिप में बने सबसे ज्यादा रन?
टी20I में इन जोड़ियों का जलवा! बाबर-रिजवान से लेकर रोहित-राहुल तक, किस पार्टनरशिप में बने सबसे ज्यादा रन?
क्रिकेट
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
क्रिकेट
IND vs SA: सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका से भारत का पहला मुकाबला, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग समेत फुल डिटेल्स
सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका से भारत का पहला मुकाबला, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग समेत फुल डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
क्रिकेट
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
ट्रेंडिंग
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget