टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण (T20 World Cup 2026) में आज भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत है. ये टूर्नामेंट का 27वां मुकाबला है, जो कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में है. मैच में बारिश की संभावना बनी हुई है, जो पिच के बर्ताव पर भी असर डालेगा. जानिए इस बड़े मैच में टीम इंडिया और पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है. पढ़ें पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, लाइव प्रसारण डिटेल्स समेत मैच की पूरी जानकारी.

सबसे पहले हेड टू हेड की बात करें तो टी20 में भारत और पाकिस्तान 16 बार एक दूसरे से भिड़ी है. इसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है, भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं. पिछले साल एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान 3 मैच हुए, सभी में सूर्यकुमार यादव एंड टीम ने जीत दर्ज की थी.

कितने बजे से शुरू होगा भारत बनाम पाकिस्तान मैच?

टी20 वर्ल्ड कप में रोजाना 3 मैच हो रहे हैं. भारत बनाम पाकिस्तान मैच दिन का तीसरा मैच है, जो शाम को 7 बजे से शुरू होगा. 6:30 बजे टॉस है.

कहां पर है भारत बनाम पाकिस्तान मैच?

आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच की पिच रिपोर्ट

आर प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिनर्स के लिए मदद रहती है, लेकिन आज मौसम तेज गेंदबाजों को भी मदद कर सकता है. शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलने की संभावना है, ऐसे में भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी का रोल बड़ा हो जाएगा. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर 200 से अधिक रन बना लेती है तो लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के लिए मुश्किल हो जाएगी. गेंदें यहां ज्यादा टर्न होती है, ऐसे में वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं. टॉस जीतकर यहां पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही रहेगा.

आज कोलंबो में पूरे दिन बारिश की संभावना बनी रहेगी, हालांकि राहत की बात ये है कि 6 बजे से रात तक बारिश की संभावना घटकर 10 प्रतिशत रह गई है. जबकि पहले ये 50 प्रतिशत से ज्यादा थी. आर प्रेमदासा स्टेडियम में ड्रैनेज सिस्टम अच्छा है, इसलिए अगर आज बारिश हुई लेकिन मैच से पहले रुक गई तो स्टाफ इसे मैच के लिए जल्दी तैयार कर लेंगे.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

आज भारत एक तेज गेंदबाज के साथ उतर सकता है, दूसरे तेज गेंदबाज की भूमिका हार्दिक पांड्या निभा सकते हैं. पिच को देखते हुए आज भारत 3 स्पिनर्स (अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव) के साथ उतर सकता है.

ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेटकीपर), शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रॉडकास्ट राइट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.