टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होगी, इस मुकाबले का सभी क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है. टीम इंडिया ने अपने शुरूआती दोनों मैचों में आसान जीत हासिल की, जो मुंबई और दिल्ली में खेले गए. लेकिन अब ये बड़ा मुकाबला भारत से बाहर श्रीलंका में है. कई फैंस के मन में सवाल है कि क्या अब मैच की टाइमिंग बदल जाएगी. बता दें कि रविवार को कोलंबो में बारिश के आसार भी है, जिसने इस मैच का इंतजार कर रहे दर्शकों की टेंशन को बढ़ा दिया है. ओवरकास्ट कंडीशन पिच पर भी असर डालेगी. चलिए जानते हैं भारत बनाम पाकिस्तान मैच कितने बजे शुरू होगा, इसकी वेदर और पिच रिपोर्ट के साथ पूरी डिटेल.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है. ये मैच रविवार, 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए ये इस ग्राउंड पर इस टूर्नामेंट का पहला मैच है. सबसे पहले आपको हेड टू हेड के बारे में बताते हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड (टी20)

कुल मैच- 16

भारत ने जीते- 13

पाकिस्तान ने जीते- 3

भारत बनाम पाकिस्तान मैच कितने बजे शुरू होगा?

रविवार, 15 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप के कुल 3 मैच हैं. भारत बनाम पाकिस्तान दिन का तीसरा मैच होगा, जो कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और श्रीलंका के समय में कोई अंतर नहीं है. इसलिए मैच शाम को 7 बजे से ही शुरू होगा. टॉस 6:30 बजे होगा.

15 फरवरी को कोलंबो में कैसा रहेगा मौसम?

वेदर रिपोर्ट के अनुसार कोलंबो में रविवार को पूरे दिन ही बारिश की संभावना बनी हुई है. सुबह इसकी संभावना 20 से 30 प्रतिशत है. शाम को 7 बजे बारिश की संभावना 40 प्रतिशत बनी हुई है. बारिश की वजह से मैच रद्द होने की भी संभावना बनी रहेगी. लेकिन अगर मैच हुआ भी तो मौसम पिच पर असर डालेगा.

आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

फैंस के लिए अच्छी बात है कि आर प्रेमदासा स्टेडियम में ड्रेनेज सिस्टम बेहतर है. बता दें कि यहां तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलेगी, क्योंकि स्विंग देखने को मिल सकता है. खेल बढ़ने के लिए साथ पिच धीमी होती जाएगी, जिससे गेंदबाजों को मदद मिलेगी और बल्लेबाजों के लिए शॉट लगाना मुश्किल होगा. यहां स्पिनर्स को मदद मिलेगी, ऐसे में पाकिस्तान के लिए उस्मान तारिक और भारत के लिए वरुण च चक्रवर्ती का रोल महत्वपूर्ण होगा. कोलंबो के मौसम ने भी बल्लेबाजों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि हवाएं तेज रही तो गेंद और अधिक लहराएगी.

भारत बनाम पाकिस्तान संभावित प्लेइंग 11

टीम इंडिया: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद.

लाइव कहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान मैच?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.