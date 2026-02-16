IND vs PAK: टीम इंडिया के इन 5 खिलाड़ियों ने तोड़ा पाकिस्तान का घमंड, बने जीत के हीरो

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK: टीम इंडिया के इन 5 खिलाड़ियों ने तोड़ा पाकिस्तान का घमंड, बने जीत के हीरो

कोलंबो के में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की. ईशान किशन की तूफानी पारी और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने भारत की राह आसान कर ली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 16 Feb 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और यादगार जीत दर्ज करते हुए सुपर-8 में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. इस महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से करारी शिकस्त दी. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया. इस मुकाबले में भारत का प्रदर्शन शुरुआत से ही संतुलित और आत्मविश्वास से भरा नजर आया.

ईशान किशन की विस्फोटक शुरुआत

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 175 रन बोर्ड पर लगा दिए. यह स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी रहा. टीम को शुरुआत में झटका जरूर लगा, लेकिन इसके बाद ओपनर ईशान किशन ने आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने तेज रन गति बनाए रखते हुए 40 गेंदों में 77 रन ठोक दिए. इस दौरान उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और पाकिस्तान के गेंदबाजों को दबाव में रखा.

सूर्यकुमार यादव की जुझारु पारी

ईशान के आउट होने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पारी को संभाला. उन्होंने मिडिल ओवरों में समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और तिलक वर्मा के साथ साझेदारी करते हुए टीम को 170 के पार पहुंचाने में मदद की. सूर्या ने 29 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली बनाए, जो टीम के लिए काफी अहम साबित हुई.

हार्दिक ने गेंद से दिखाया दम

175 रन के लक्ष्य का बचाव करने उतरी भारतीय टीम को गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई. हार्दिक पंड्या ने अपने पहले ही ओवर में पाकिस्तान के ओपनर को आउट कर टीम को शुरुआती सफलता दिलाई. उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेट लिए और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

बुमराह का घातक स्पेल

इसके बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने स्पेल में साइम अयूब और सलमान अली आगा के रुप में लगातार दो विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया. उनके इस प्रदर्शन से पाकिस्तान की रन गति पर ब्रेक लग गया.

अक्षर की फिरकी ने खत्म की उम्मीदें

मिडिल ओवरों में स्पिनर अक्षर पटेल ने भी कमाल दिखाया. उन्होंने पाकिस्तान के प्रमुख बल्लेबाजों को आउट कर मैच में भारत की पकड़ मजबूत कर दी. इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने भी एक ही ओवर में दो विकेट लेकर मैच को पूरी तरह भारत की झोली में डाल दिया.

भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रन पर सिमट गई. इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ अपने ग्रुप में बढ़त बनाई बल्कि सुपर-8 में पहुंचने की राह भी आसान कर ली है. अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला 18 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा. 

Published at : 16 Feb 2026 06:58 AM (IST)
IND VS PAK AXAR PATEL SURYAKUMAR YADAV JASPRIT BUMRAH ISHAN KISHAN HARDIK PANDYA T20 World Cup 2026
