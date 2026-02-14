हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK: 'मैं चाहता हूं अभिषेक शर्मा खेले, क्योंकि...', पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भारत को दी खुली चुनौती, जानें क्या कहा

IND vs PAK: 'मैं चाहता हूं अभिषेक शर्मा खेले, क्योंकि...', पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भारत को दी खुली चुनौती, जानें क्या कहा

India vs Pakistan T20 World Cup Match: भारत बनाम पाकितान, 15 फरवरी को होने वाले मैच से पहले सलमान अली आगा ने प्रेस कांफ्रेंस में अभिषेक शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है.

By : शिवम | Updated at : 14 Feb 2026 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान अली आगा ने 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर कहा कि वह चाहते हैं अभिषेक शर्मा इसमें खेले. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाले इस मैच का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. टीम इंडिया शुक्रवार देर रात कोलंबो पहुंची थी. इस मुकाबले से पहले आज शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में सलमान ने ये बड़ी बात कही. उन्होंने उस्मान तारिक के एक्शन पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया.

अभिषेक शर्मा की तबीयत यूएसए के खिलाफ मैच से पहले ही खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने वो मैच खेला था. इसके बाद दिल्ली में अभिषेक को 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, हालांकि नामीबिया के खिलाफ हुए मैच से पहले वह टीम के साथ वापस जुड़ गए थे. अभी स्पष्ट नहीं है कि अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे या नहीं. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि वह अभिषेक को खेलते देखना चाहते हैं क्योंकि वह भारत की बेस्ट टीम के साथ भिड़ना चाहते हैं.

अभिषेक को लेकर बोले पाकिस्तान के कप्तान

सलमान अली आगा ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "मुझे उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा ठीक हो रहे हैं और वह कल का मैच खेलेंगे. क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ खेलना चाहते हैं." भारत बनाम पाकिस्तान मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में रविवार, 15 फरवरी को शाम 7 बजे से खेला जाएगा.

उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर उठ रहे सवालों को लेकर सलमान अली ने कहा, "आईसीसी द्वारा हुए टेस्ट को उन्होंने 2 बार पास किया है. मुझे नहीं पता कि इस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है. उस्मान तारिक को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके एक्शन पर तभी से बातें हो रही है जब से वह खेलने लगा है, इस कारण उन्हें इसकी आदत है.”

आर प्रेमदासा स्टेडियम में इससे पहले भारत और पाकिस्तान 1 बार एक दूसरे से भिड़ी है, जिसमें टीम इंडिया ने 8 विकेट से पाकिस्तान को हराया था. हेड टू हेड में भी भारत का पलड़ा भारी है. दोनों के बीच हुए 16 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से 13 भारत और 3 पाकिस्तान ने जीते हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 14 Feb 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Abhishek Sharma IND Vs PAK Live Salman Ali Agha IND VS PAK T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश यादव के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम योगी ने विधानसभा में किया पलटवार
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम ने विधानसभा में किया पलटवार
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
Advertisement

वीडियोज

Adiyogi के सामने Sadhguru की महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी तैयारी!
Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
मैनहोल हादसों और यमुना सफाई पर CM का रोडमैप..Rekha Gupta का विस्फोटक इंटरव्यू | Delhi CM Exclusive
Donald Trump Action: ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन, बीच समंदर नाव पर बरसाए बम | Breaking
CM Siddaramaiah के कार्यक्रम के दौरान फोड़े गए पटाखे, लगी आग | Breaking | Karnataka News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश यादव के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम योगी ने विधानसभा में किया पलटवार
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम ने विधानसभा में किया पलटवार
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
हेल्थ
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget