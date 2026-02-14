सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या का पाकिस्तान के खिलाफ टी20 रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. दोनों ही बल्लेबाज कभी भी पाक टीम के खिलाफ टी20 में अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच रविवार, 15 फरवरी को कोलंबो में होगा. इससे पहले जानिए भारत के स्टार खिलाड़ियों का पाक टीम के खिलाफ रिकॉर्ड कैसा है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान अपने शुरुआत दोनों मैच जीत चुकी हैं. किसी एक टीम का विजयी रथ रविवार को थम जाएगा तो एक टीम जीत की हैट्रिक लगाएगी. दोनों के 4-4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर सूर्यकुमार यादव एंड टीम ऊपर है और अंक तालिका में पहले स्थान पर है. चलिए सबसे पहले हार्दिक पांड्या के पाकिस्तान के खिलाफ टी20 रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं.

हार्दिक पांड्या बनाम पाकिस्तान (टी20)

हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इनमें खेली 7 पारियों में उन्होंने कुल 98 रन ही बनाए हैं. पाक टीम के खिलाफ पांड्या का सर्वाधिक स्कोर 40 का है, वह कभी अर्धशतक नहीं लगा पाए. उनका एवरेज 19.60 का है. हार्दिक जितने बड़े खिलाड़ी हैं, उस हिसाब से ये आंकड़े अच्छे नहीं हैं.

सूर्यकुमार यादव बनाम पाकिस्तान (टी20)

अब कप्तान की बात करते हैं. सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें कुल 112 ही रन बनाए हैं. वह भी हार्दिक की तरह पाक टीम के खिलाफ कभी अर्धशतक भी नहीं लगा पाए, उनका एक पारी में सर्वाधिक स्कोर 47 (नाबाद) का है. उनका एवरेज 16.00 का है.

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें एक में उन्होंने 74 रनों की पारी खेली थी. उन्होंने कुल 110 रन बनाए. संजू सैमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली 2 पारियों में कुल 37 ही रन बनाए. खबर लिखे जाने तक स्पष्ट नहीं है कि 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच में अभिषेक शर्मा खेलेंगे या नहीं, अगर वह नहीं खेले तो संजू सैमसन को उनकी जगह मौका मिलेगा.