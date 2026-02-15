IND vs PAK मैच से पहले परफॉर्म करेगा ये रैपर, स्टेडियम में बजेगा धुरंधर फिल्म का टाइटल ट्रैक
India vs Pakistan T20 World Cup Match: टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है. आर प्रेमदासा स्टेडियम में इस मैच से पहले रैपर हनुमानकाइंड परफॉर्म करेंगे.
भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले आर प्रेमदासा स्टेडियम में इंडियन रैपर हनुमानकाइंड परफॉर्म करेंगे. उन्होंने धुरंधर फिल्म के टाइटल ट्रैक में रैप किया है. बता दें कि इस फिल्म को लेकर पाकिस्तान में खूब बवाल मचा था, वहां इस फिल्म पर बैन भी लगा दिया गया था. टी20 वर्ल्ड कप में आज होने वाला ये बड़ा मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा. रैपर की परफॉरमेंस इससे पहले होगी.
भारत के साथ श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सह-मेजबान है. पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी. भारत ग्रुप स्टेज का एकमात्र मैच श्रीलंका में खेलेगी, जो आज आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा. इससे पहले मुंबई में टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जिसमें कई कलाकारों ने परफॉर्म किया था. अब भारत बनाम पाकिस्तान बड़े मैच से पहले केरल के मशहूर रैपर हनुमानकाइंड परफॉर्म करेंगे.
भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले कब होगी परफॉरमेंस?
हनुमानकाइंड मैच शुरू होने से पहले आर प्रेमदासा स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे. रैपर अपनी परफॉरमेंस से मैच का माहौल और भी रोमांचक बनाएंगे. भारत बनाम पाकिस्तान मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा, 6:30 बजे टॉस होगा. हनुमानकाइंड की परफॉरमेंस टॉस से आधे घंटे पहले, यानी 6 बजे से शुरू होगी. हलाकि अगर इस समय बारिश हुई तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है या पारी के बीच में भी किया जा सकता है.
Hanumankind brings the toofan before the toofan.⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) February 13, 2026
Get ready to taste the thunder before the #INDvPAK match 🇮🇳🇵🇰
Watch ICC Men’s #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15 Feb, 6 PM pic.twitter.com/rdmjB9XEJ1
भारत या पाकिस्तान, कौन लगाएगा जीत की हैट्रिक
भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले मैच में यूएसए और दूसरे मैच में नामीबिया को हराया है. टीम इंडिया की तरह पाकिस्तान भी अपने शुरूआती दोनों मैच जीतकर आ रही है. अब किसी एक टीम का आज विजयी रथ रुक जाएगा जबकि दूसरी टीम जीत की हैट्रिक लगाएगी.
