हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK T20 World Cup: देशभर में भारत की जीत के लिए पूजा और प्रार्थना, आज टी20 वर्ल्ड कप में India vs Pakistan मैच

IND vs PAK T20 World Cup: देशभर में भारत की जीत के लिए पूजा और प्रार्थना, आज टी20 वर्ल्ड कप में India vs Pakistan मैच

India vs Pakistan T20 World Cup Match: आज टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की कामना के लिए देशभर में हवन और पूजा की जा रही है. मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा.

By : शिवम | Updated at : 15 Feb 2026 01:11 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की प्रार्थना के लिए देशभर में हवन और पूजाएं हो रही है. उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत हर प्रदेश में फैंस टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. गोरखपुर के शिव मंदिर में आई एक भक्त ने कहा, "आज हमने महादेव से भारत कि जीत की कामना की." उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी एक खास पूजा की गई, इस दौरान फैंस टीम इंडिया के खिलाड़ियों की तस्वीरें लिए खड़े दिखे.

झारखंड में स्थित देवघर में आए एक शख्स ने कह, "मैंने महादेव से प्रार्थना करी है कि भारत 200 का स्कोर बनाए, पाकिस्तान के पूरे 10 विकेट ले लें और पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दे." एक अन्य फैन ने कहा, "आज शिवरात्रि भी है और भारत बनाम पाकिस्तान मैच भी है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. मैंने महादेव से प्रार्थना की है कि शाहीन अफरीदी का पत्ता काट दे और टीम इंडिया को विजयी बनाए."

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग प्रदेशों के प्रसिद्ध मंदिरों में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की थी. बिहार में भी लोगों ने हवन करके जीत की कामना की. उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों ने खास पूजा कर टीम की जीत के लिए प्रार्थना की.

कब-कहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान मैच लाइव?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच आज (15 फरवरी) शाम को 7 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 15 Feb 2026 01:11 PM (IST)
India Vs Pakistan IND Vs PAK Live IND VS PAK INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
