टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मैच आज भारत और पाकिस्तान के बीच है. ऑन पेपर्स चाहे भारत कितना ही मजबूत हो, लेकिन जब भी पाकिस्तान से मैच होता है तो खिलाड़ियों पर दबाव रहता है. ये साख की लड़ाई जैसा होता है, जिसे दोनों देश जीतना चाहते हैं. न सिर्फ खिलाड़ी, बल्कि फैंस भी इस मुकाबले के लिए सबसे ज्यादा रोमांचित होते हैं. उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए खास पूजा की गई.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. जैसे-जैसे मैच का समय नजदीक आ रहा है, दर्शकों का उत्साह भी बढ़ रहा है. इस मुकाबले में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं भारत हार न जाए. तभी तो हमेशा ही इस मैच से पहले भारत की जीत के लिए जगह-जगह हवन-पूजा होते हैं. आज उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के लिए खास पूजा हुई. भक्तों ने शिवलिंग के समीप टीम इंडिया के पोस्टर के साथ पूजा की और भारत की जीत की कामना की.

#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh: As India prepares to face Pakistan in ICC Men’s T20 World Cup 2026 match today, devotees and cricket fans have swarmed the Shri Mahakaleshwar Jyotirlinga temple in Ujjain to pray for an Indian victory. pic.twitter.com/QtY7wYeZoh — ANI (@ANI) February 15, 2026

आज शिवरात्रि भी है, इस मौके पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं. एएनआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिखा कि भारत की जीत की कामना करते हुए खास मंत्रोच्चारण के साथ हुआ जलाभिषेक किया गया.

एक भक्त ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "आज महा शिवरात्रि भी है और भारत बनाम पाकिस्तान मैच भी है. हमने बाबा महाकाल से टीम इंडिया के विजयी होने की कामना की है."