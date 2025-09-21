पहले अभिषेक और फिर गिल ने हारिस रऊफ की निकाली हेकड़ी, लाइव मैच में भयंकर लड़ाई, देखें वीडियो

एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान द्वारा 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की. बल्लेबाजों का ध्यान भटकाने के लिए गेंदबाजों ने बेवजह पंगा लेना शुरू कर दिया. हारिस रउफ द्वारा डाले गए पांचवे ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका मारा तो गेंदबाज ने कुछ कहा, गिल उनकी तरफ आ ही रहे थे कि उससे पहले नॉन स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक शर्म रउफ से भिड़ गए.

अभिषेक शर्मा और हारिस रउफ आमने सामने हो गए, दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी. तभी अंपायर को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा. अभिषेक काफी गुस्से में नजर आ रहे थे. अभिषेक और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की. गिल को फहीम अशरफ ने बोल्ड किया, उन्होंने 28 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 47 रन बनाए.

gill and abhishek shown aukat to this porki haris rauf#INDvPAK #AsiaCup pic.twitter.com/0QByqZnNE0 — SouLKirmada (@BabluuuuOp) September 21, 2025

अफरीदी से भी हुई थी अभिषेक शर्मा की बहस

शुभमन गिल ने पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया था, ये शाहीन शाह अफरीदी का ओवर था. उन्होंने बाउंसर गेंद डाली, जिस पर अभिषेक ने पीछे की तरफ गेंद की गति का फायदा उठाते हुए छक्का लगाया. इसके बाद अफरीदी ने कुछ कहा तो अभिषेक चुप नहीं रहे, उन्होंने भी पलटकर उन्हें चुप-चाप गेंदबाजी करने के लिए कहा.

अभिषेक ने खेली 74 रनों की धुआंधार पारी

अभिषेक ने 39 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके जड़े. उन्होंने और गिल ने पाकिस्तान के हर गेंदबाज पर जमकर रन बनाए. अभिषेक के आउट होने से पहले शाहीन अफरीदी ने 2 ओवरों में 21, सईम अयूब ने 3 ओवरों में 35 रन दिए.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मैच में खाता नहीं खोल सके, उन्हें हारिस रउफ ने कैच आउट कराया. खबर लिखे जाने तक हारिस रउफ ने 3 ओवरों में 18 रन दिए, वह अन्य गेंदबाजों के मुकाबले किफायती रहे.