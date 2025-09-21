भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 के सुपर-4 में आमने सामने है. इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने इरफान पठान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह उनके साथ फेस टू फेस बात करें. दरअसल इरफान ने हाल ही में 2006 का एक किस्सा सुनाया था कि कैसे उन्होने पाकिस्तान दौरे पर अफरीदी की बोलती बंद कर दी थी.

शाहिद अफरीदी ने इरफान पठान की उस कहानी को गलत बताते हुए कहा कि वह उसे मर्द मानते हैं, जो आमने सामने बात करें. पठान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कराची से लाहौर भारत और पाकिस्तान के प्लेयर्स एक साथ जा रहे थे. पठान ने कहा, "अफरीदी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर बाल हिलाए और कहा कि 'बच्चे कैसा है?'. मैंने कहा तू बाप कब से बन गया. अब्दुल रज्जाक साथ में थे, मैंने उनसे पूछा कि यहां गोश्त कौन सा मिलता है. वो बोला इरफान पठान ऐसा क्यों बोल रहा है. मैंने कहा, उसने (अफरीदी) खाया हुआ है, कब से भौंक रहा है."

शाहिद अफरीदी ने क्या कहा?

शाहिद अफरीदी ने कहा, "जो आमने-सामने बात करें, मैं उसे मर्द मानता हूं. जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके. वह मेरी पीठ के पीछे बात करता रहता है. मैं तभी जवाब दूंगा जब वो मेरे सामने कहे. मैं उसके झूठ का जवाब कैसे दूं? वैसे भी मैं रज्जाक को अल्लाह की गाय कहता हूं. मुझे लगता है कि वो साबित करना चाहता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है."

हालांकि पाकिस्तान और उनके लोगों का झूठ बोलने का रिकॉर्ड है. उनकी सरकार भी लोगों से झूठ बोलती है, ताकि उन्हें खुश किया जाए. जैसे '6-0' है. पाकिस्तान की सेना ने अपने लोगों से झूठ बोला कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने छह भारतीय फाइटर जेट मार गिराए.

आज एशिया कप सुपर-4 में भारत-पाकिस्तान के बीच टक्कर

आज भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में टक्कर है. एशिया कप 2025 सुपर-4 का ये दूसरा मैच है. पहला मैच शनिवार को खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था. सुपर-4 में सभी टीमें 3-3 मैच खेलेंगी, कुल 6 मैच खेले जाएंगे. इसके बाद चारों टीमों में से टॉप-2 के बीच 28 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा.